El proyecto que abre una puerta a la infancia más vulnerable en Camboya: "La educación es una oportunidad real de desarrollo"

El proyecto Promoviendo el desarrollo sano de niños en Camboya, de SAUCE ONG, actúa sobre una de las realidades más invisibles del país: la infancia que crece en comunidades extremadamente vulnerables, muchas de ellas en pueblos flotantes.

Su objetivo es claro, pues se centra en ofrecer educación temprana, estabilidad y una base sobre la que construir un futuro. "El proyecto responde a una lógica muy concreta: estar presentes allí donde están las comunidades más vulnerables y ofrecer, a través de la educación, una oportunidad real de desarrollo desde las primeras etapas de la vida", explican desde la entidad.

Esta iniciativa, que atiende a unos 300 menores, ha experimentado un impulso decisivo gracias a la XIII Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Acción Social de la Fundación Mutua Madrileña, lo que ha permitido consolidar y adaptar su intervención en un contexto especialmente cambiante.

El programa se articula a través de cinco guarderías y dos centros de acogida, espacios que garantizan educación, así como al menos una comida diaria y un entorno seguro.

Detrás del proyecto hay una red de trabajo que conecta España con Camboya. Y es que la intervención se enmarca en la labor de la Prefectura Apostólica de Battambang, liderada por el jesuita español Kike Figaredo, con décadas de experiencia acompañando a comunidades vulnerables.

SAUCE ONG canaliza desde España los recursos y apoya el desarrollo de las iniciativas sobre el terreno, con la educación como eje central.

Las condiciones de partida de los menores son extremadamente duras. Proceden de familias sin recursos estables, con acceso muy limitado a servicios básicos como agua potable, saneamiento o atención sanitaria. Además, en los pueblos flotantes, estas dificultades se agravan por el aislamiento y la inestabilidad de las viviendas.

"Muchas de estas familias tienen estructuras familiares frágiles o desbordadas por la situación económica, lo que dificulta poder ofrecer a los niños una rutina estable, una alimentación adecuada o un acompañamiento educativo".

La base del cambio

El acceso al programa supone un punto de inflexión en la vida de estos niños. Porque, tal y como se explica desde la organización, "les proporciona una rutina estable y un entorno estructurado que les ayuda a adquirir hábitos, orden y seguridad en su día a día".

Las guarderías funcionan como mucho más que espacios educativos. En ellas, los menores aprenden desde el juego nociones básicas —letras, números, colores—, pero también aspectos fundamentales como la higiene, la salud o la convivencia.

Con la financiación de este proyecto se proporcionará acceso a estos menores a 5 guarderías y 2 casas de acogida. Cedida

En paralelo, los centros de acogida refuerzan este trabajo con menores que provienen de contextos familiares más complejos, ayudándoles a desarrollar autonomía, responsabilidad y hábitos de estudio.

Uno de los pilares del proyecto es el apoyo alimentario. Pues en contextos donde la malnutrición es frecuente, garantizar una comida diaria tiene un impacto directo en la salud y el aprendizaje.

"Un niño bien alimentado tiene más energía, se concentra mejor y puede aprovechar mucho más el tiempo en el aula". Además, este respaldo reduce la presión sobre las familias y favorece la asistencia regular a las guarderías.

La intervención también tiene una dimensión social. Y es que muchos de los menores son de origen vietnamita, una comunidad que vive en situación de exclusión y con dificultades de integración, en parte por el idioma.

En este sentido, las guarderías se convierten en espacios de cohesión. "La educación se convierte en una herramienta clave no solo para el desarrollo individual, sino también para fortalecer la cohesión social".

No dejar a nadie atrás

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto ha sido su capacidad de adaptación. Durante su ejecución, una guardería fue trasladada a tierra firme tras la reubicación de la comunidad y otra dejó de operar en su formato original, integrando a los menores en otros recursos.

A esto se sumó el impacto del conflicto fronterizo entre Camboya y Tailandia, que provocó desplazamientos de población y nuevas necesidades educativas.

Ante este escenario, el proyecto se reorganizó e incorporó una nueva guardería para atender a familias desplazadas. "La flexibilidad ha permitido adaptar el proyecto a un contexto cambiante y responder de manera ágil y eficaz a nuevas necesidades", explican desde la organización.

Dentro del programa se les asegura a los niños al menos una comida diaria. Cedida

El impacto del programa ya se refleja en historias concretas. Una de ellas es la de Tha Pagna, una niña de seis años que, tras pasar por la guardería, ha logrado incorporarse a la educación primaria. "Su constancia es admirable: solo se ausenta cuando está enferma".

Y es que a pesar de haber perdido a su madre a los tres años y vivir en un entorno complejo, su trayectoria educativa continúa gracias al apoyo recibido.

Por ese motivo, el mensaje que emerge es clave, pues se ha demostrado que "invertir en educación en contextos de extrema vulnerabilidad no solo mejora la vida de los niños en el presente, sino que rompe ciclos de pobreza a largo plazo".