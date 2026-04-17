Los riesgos sociales del bloqueo del estrecho de Ormuz: cosechas en peligro y agua más cara

Vista aérea de las costas iraníes y la isla de Qeshm en el estrecho de Ormuz. Reuters

Las miradas de todo el mundo están puestas en el Estrecho de Ormuz, desde que el pasado 28 de febrero Irán decidiera cerrarlo. Una determinación que tomó por los ataques conjuntos recibidos por parte de Estados Unidos e Israel. Sin embargo, sus implicaciones no se limitan únicamente al plano geopolítico.

El conflicto supone también un enorme riesgo en el plano medioambiental y social. Francisco del Pozo, portavoz de Greenpeace expone que hay atrapados unos 75 petroleros cargados en la zona y, según los datos analizados, se estima que transportan más de 15 millones de toneladas de petróleo.

En caso de accidente, de ataque intencionado a estos navíos o a infraestructuras de combustibles fósiles, "las comunidades locales pagarían el precio". Un derrame petrolífero podría destruir los ecosistemas únicos de la zona y los medios de vida que dependen de ellos durante décadas.

Según las simulaciones de Greenpeace, es "una bomba de relojería ecológica": los más de 75 petroleros bloqueados en el estrecho de Ormuz representan un enorme riesgo que aumenta aún más la inestabilidad en la región.

Joan O. Grimalt, del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC) expone que los vertidos que se produzcan en el estrecho, entrarán al Golfo Pérsico, una masa de agua de muy poca profundidad, 30 metros de media, por lo que su contaminación "puede ejercer un problema muy importante".

Además, el agua de este golfo es muy salada, por lo que sale hacia el Océano Índico por el fondo en el estrecho de Ormuz. De producirse un vertido, se acabaría extendiendo hasta una zona mucho mayor.

Otro peligro de los barcos son las aguas de lastre, empleadas para dar estabilidad al barco, pero altamente contaminantes para los ecosistemas marinos. Suelen transportar especies invasoras y patógenos. Si los barcos las tiran, pueden diezmar corales ya estresados y aumentar la turbidez del agua, afectando a sus algas simbióticas, dice del Pozo.

Asimismo, el vertido de residuos, asfixiaría las raíces aéreas de los manglares. Al ser zonas de baja energía (poca corriente), "los contaminantes se quedan atrapados en el lodo, persistiendo por décadas", alerta el portavoz de Greenpeace.

La huella de carbono también se ve afectada por el conflicto en Oriente Próximo. La alteración de las rutas de suministro de crudo y gas del Golfo Pérsico a otros países proveedores –como EEUU, Níger, México o Brasil– está añadiendo casi el doble de días de navegación a los países asiáticos para proveerse de combustibles fósiles.

Este tráfico de grandes petroleros y gaseros evita el canal de Suez y el estrecho de Bab el Mandeb –por motivos de seguridad– y el canal de Panamá –por motivos de tamaño–. Por lo tanto, se ven obligados a tomar rutas mucho más largas.

El resultado con el consiguiente aumento en el consumo de combustible, que aumenta la huella de carbono del transporte marítimo global entre un 50 y 70% por viaje, dice el portavoz de Greenpeace. Esto no implica directamente un aumento de la temperatura global.

Sin embargo, indirectamente, "tiene un peso significativo", apunta del Pozo. Si el conflicto deriva en incendios de pozos, refinerías o barcos, se liberan cantidades masivas de carbono negro (hollín), que es también un potente gas de efecto invernadero.

Los riesgos sociales

Además, del enorme peligro a nivel ambiental, el cierre del Estrecho de Ormuz supone un gran riesgo desde el aspecto social.

Afecta a los mercados energéticos y alimentarios, con las consecuentes subidas de precios. Así, todos los grupos en situación de vulnerabilidad tienen menos posibilidades de poder cubrir sus necesidades básicas, dice Alfons Pérez, investigador del Observatori del Deute en la Globalització (ODG).

Feroz Khan, investigador doctoral del Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB), indica que los países del sur y sureste de Asia, así como los de África central y meridional, serán los más afectados, debido a su dependencia de las importaciones.

Una de las principales preocupaciones es el acceso a agua potable. Muchos países del golfo la consiguen a partir de desalar el agua de esta zona. "Si esta se contamina complicará considerablemente obtener agua", cuenta Grimalt, del IDAEA-CSIC.

El sistema de desalinizar no elimina los compuestos apolares como el petróleo. Además, si estos residuos entran en las plantas de desalinización, dificultará mucho su funcionamiento, añade.

Fuera del golfo Pérsico, también lo notan otros países. Por ejemplo, en Sudán el precio del agua potable se ha encarecido enormemente por el aumento del coste del diésel necesario para extraer este bien necesario de los pozos.

También pone en peligro la agricultura. Pasa por ahí, aproximadamente, el 50% del suministro mundial de urea y un tercio del comercio marítimo de fertilizantes, informa Feroz Khan investigador doctoral del Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB).

Esto supone graves repercusiones en la agricultura de los países que dependen en gran medida de estos insumos. Los principales afectados, según Khan son México, India, Pakistán y Filipinas.

Como consecuencia, las cosechas serán menores y el precio de los cultivos básicos aumentará en muchas de estas regiones. Algo que afectará "de manera desproporcionada" a los más pobres, que destinan la mayor parte de sus ingresos familiares a la alimentación básica.

"Las desigualdades dentro de estas naciones, y entre estas y el mundo desarrollado, se agravará si estas perturbaciones persisten", señala el investigador del ICTA-UAB.

Por otra parte, Khan recuerda que el Banco Mundial ha señalado Pakistán, Sudán, Somalia, Etiopía y Myanmar como especialmente vulnerables por las fluctuaciones del precio del petróleo. Tienen escasas reservas nacionales de petróleo, bajo poder adquisitivo y no cuentan con tantas herramientas para adquirir fuentes alternativas de combustible, desgrana.

Pérez, del ODG, cree que esta situación pone de manifiesto la importancia de lograr una mayor soberanía energética y de aplicar políticas de reducción de consumo.

Depender de un paso de solo 33 km de ancho para el 20% del petróleo mundial "es un error logístico y ambiental", sostiene del Pozo, de Greenpeace. La diversificación de rutas (oleoductos terrestres, por ejemplo) reduce la presión sobre estos puntos, insiste.

Asimismo, más allá del cambio climático, la transición a energías renovables es también una estrategia de seguridad nacional. "La energía solar o eólica no puede ser bloqueada en un estrecho", remarca. Reducir la dependencia de los fósiles es, en última instancia, la única forma de blindar la integridad de los océanos frente a los riesgos geopolíticos.