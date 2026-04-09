España, pionera en producción de hidrógeno verde: así es el sistema que utiliza solo energía solar para generarlo

La producción de energías renovables es cada vez más necesaria. El contexto actual de cambio climático y de subida de precios cada vez que hay un conflicto relacionado con los combustibles fósiles lo deja claro. Una de ellas es el hidrógeno verde y España se va a convertir en pionera en su producción.

La empresa H2Pro y el desarrollador internacional Doral Hydrogen han elegido Extremadura como el lugar para instalar una planta de producción de este gas utilizando únicamente agua y energía solar. Será el primero que no dependa de la electricidad, algo que sí hacen los métodos existentes.

La compañía aspira a demostrar que es posible abaratar el hidrógeno renovable, manteniendo la trazabilidad climática exigida por la normativa europea. El objetivo es inyectarlo primero en la red de gas natural y, más adelante, en el futuro corredor H2Med.

El sistema produce esta energía gracias a una tecnología de electrólisis de agua desacoplada (DWE), diseñada específicamente para trabajar con la intermitencia de la fotovoltaica, explican desde H2Pro.

Se trata de un método que separa la producción de hidrógeno y oxígeno en dos etapas distintas que pueden funcionar a diferentes velocidades y eliminan la necesidad de una membrana, agregan.

También destacan que está diseñado específicamente para gestionar la intermitencia de las renovables. Por lo tanto, puede operar con flexibilidad sin que penalice el rendimiento.

La arquitectura se basa en dos electrodos sin membrana y en fases alternas de funcionamiento, de manera que hidrógeno y oxígeno se recogen en tanques separados, evitando los problemas de eficiencia y degradación asociados a las membranas convencionales.

Una de las metas de la empresa es atacar uno de los cuellos de botella del hidrógeno verde: que la caída de costes de la electricidad renovable no se ha traducido en una reducción equivalente del coste del hidrógeno.

H2Pro calcula que en los proyectos convencionales ligados a acuerdos de compra de energía verdes el coste de la electricidad puede rondar los 50 €/MWh. En una configuración fuera de la red "es posible acceder a electricidad a un coste significativamente menor", en el rango de los 20 €/MWh.

Esto supondría un ahorro de 2,5 veces con su tecnología y estructura. La compañía añade que su sistema evita el modo de espera en caliente y mantiene "una alta eficiencia en un amplio rango de funcionamiento", factores que considera clave para reducir el coste nivelado del hidrógeno (LCOH).

Para Hydrogen Europe el proyecto está en el extremo más exigente del abanico de modelos de electrólisis. Como el electrolizador está conectado a una planta de generación solar dedicada y es totalmente independiente de la red eléctrica, "garantiza hidrógeno completamente renovable".

Su portavoz suma otras dos ventajas: evita extraer electricidad de una red que ya está congestionada y aporta trazabilidad del aporte energético. Es "un modelo idóneo" para regiones con abundantes recursos ambientales renovables y situadas cerca de instalaciones o puntos de inyección de hidrógeno, resume.

Un conjunto DWE en la planta de fabricación de H2Pro. H2Pro

José María Sánchez, jefe de la división de Combustión y Gasificación del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), valora la iniciativa como "la vanguardia de la autarquía energética".

Sin embargo, advierte de que, para ser viable, requiere una tecnología de electrólisis "con alta tolerancia a la intermitencia" y un diseño fino del sistema de control entre generación renovable y electrolizador.

¿Por qué Extremadura?

Desde H2Pro exponen que la elección de Extremadura responde tanto a la radiación solar como a la lógica de infraestructuras. La región "cuenta con algunos de los mejores recursos solares de Europa".

Además, dispone de terreno para proyectos renovables a gran escala y está cerca de puntos de inyección de la red de gas de Enagás, lo que crea una vía clara para extraer hidrógeno mediante mezcla, esencial para los proyectos en fase inicial, señala la compañía.

De cara al futuro, la compañía subraya que el desarrollo previsto del corredor H2Med, con "un futuro punto de inyección en la zona del proyecto", reforzaría el valor estratégico del emplazamiento al conectar el hidrógeno extremeño con los centros de demanda de Europa central.

España como pionera

Hydrogen Europe cree que este proyecto demuestra las ambiciones españolas en hidrógeno. Para ellos, este país tiene un "potencial excepcional" en energía solar y eólica, terrenos disponibles y costes relativamente bajos de electricidad renovable.

Eso sí, la ejecución será la clave y falta ver como se desarrolla la infraestructura, se agilizan los permisos y se asegura la compra de suministro, dicen desde la asociación europea.

Sánchez cree que la iniciativa de H2Pro puede consolidar a la nación como el "banco de pruebas de la electrólisis de tercera generación". Él ve el proyecto como una oportunidad para evaluar arquitecturas innovadoras en condiciones reales.

El experto del CIEMAT es optimista con el potencial, pero prudente con la magnitud del impacto y cuándo tendrá lugar. No cree realista "un despliegue industrial masivo antes de 2030" de esta tecnología. De hecho, ve ese año más como "un horizonte para la validación de prototipos y plantas piloto".

El destino del hidrógeno

Uno de los puntos más sensibles del proyecto es el destino inicial del hidrógeno: su mezcla con gas natural (blending) en la red. H2Pro presenta esta opción como "solución realista y transitoria".

Algo así como "subir al primer piso antes de alcanzar la azotea". El punto más alto sería el uso exclusivo de hidrógeno verde en lugar del gas.

De esta forma, el blending permite utilizar infraestructuras existentes, reducir emisiones de forma inmediata y demostrar la "preparación del mercado" mientras se desarrolla una demanda directa y se despliegan redes específicas de hidrógeno.

Hydrogen Europe también ve esta opción como "una opción transitoria útil", sobre todo porque puede ofrecer reducciones de emisiones "rápidas y a menor coste" para una base amplia de usuarios.

No obstante, matiza que no es el uso "más eficiente energéticamente" del hidrógeno renovable. Esta opción sigue teniendo un impacto climático mucho mayor que su uso directo en industria pesada o transporte de larga distancia, donde este gas puede sustituir combustibles fósiles.

Más allá de la ingeniería, el proyecto se juega parte de su credibilidad en el terreno medioambiental. Para la asociación europea, la clave es que se trate de hidrógeno "verdaderamente verde". Esto significa: producido donde y cuando haya recursos renovables y que se integre en un sistema energético más flexible e interconectado.

Sánchez, por su parte, advierte del riesgo de sobredimensionar el papel del hidrógeno frente a la electrificación directa y la eficiencia. El CIEMAT insiste en una "jerarquía energética" que reserve el hidrógeno verde para sectores difíciles de electrificar o para almacenamiento estacional.

En este contexto, H2Pro asegura que el despliegue de este proyecto se acompañará de medidas para "minimizar el impacto ambiental y garantizar el uso responsable de los recursos locales". Todo en una Extremadura que aspira a que la nueva ola de hidrógeno se traduzca también en empleo y oportunidades sobre el terreno.