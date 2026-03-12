El proyecto que trata de salvar a la pardela, el pájaro que sólo cría en Baleares, amenazada por el turismo y la luz

Puede pasar décadas surcando el Mediterráneo, recorriendo miles de kilómetros sobre el mar, pero cada año regresa al mismo acantilado de las Islas Baleares para reproducirse. La pardela balear (Puffinus mauretanicus), una discreta ave marina endémica de este archipiélago, es hoy una de las especies más amenazadas de Europa.

Con menos de 3.000 parejas reproductoras en todo el mundo y un declive poblacional estimado del 14% anual, los científicos advierten de que podría extinguirse en menos de 60 años si no se revierten las amenazas que afectan a su supervivencia.

Por esa razón, y con el objetivo de contribuir a la conservación de esta especie y de la pardela cenicienta mediterránea (Calonectris diomedea), Fundación Endesa ha seleccionado un proyecto impulsado por la Sociedad Española de Ornitología SEO/BirdLife en su primera Convocatoria de ayudas a proyectos de Biodiversidad.

La iniciativa recibirá una financiación de 100.000 euros y se centrará en reducir el impacto de la contaminación lumínica en las colonias de cría de estas aves marinas en las Islas Baleares.

El proyecto forma parte de una convocatoria más amplia con la que la entidad busca apoyar iniciativas que contribuyan a la protección de especies emblemáticas en peligro de extinción. En total se han seleccionado dos programas —uno de avifauna y otro de fauna terrestre— que recibirán financiación para su desarrollo.

En concreto, la propuesta dedicada a las aves marinas ha sido elegida tanto por la gravedad del problema que aborda como por el respaldo científico de SEO/BirdLife, organización de referencia en la conservación de aves en España.

Contaminación creciente

La pardela balear se enfrenta a diversas amenazas, entre ellas las capturas accidentales en artes de pesca, la depredación por mamíferos introducidos en las colonias y la alteración de su entorno natural. En los últimos años, además, la contaminación lumínica se ha consolidado como un factor que agrava la mortalidad de la especie, especialmente en las primeras etapas de vida.

Este fenómeno afecta principalmente a los pollos cuando abandonan el nido por primera vez y realizan su primer vuelo nocturno hacia el mar. Pues, según explican desde SEO/BirdLife, la iluminación artificial puede desorientarlos y hacer que acaben en zonas urbanas o en tierra firme.

"El problema directo es la desorientación de los jóvenes al abandonar los nidos, causando que algunos de ellos acaben en tierra firme, donde pueden suelen por colisiones, atropellos o depredación, a no ser que alguien los recoja y facilite su recuperación y liberación", señalan desde la organización.

Pardela cenicienta mediterránea. Pep Arcos SEO/BirdLife

La iluminación artificial, además, puede aumentar el riesgo de depredación de los adultos. "Puede facilitar que depredadores aéreos, como el halcón peregrino, detecten de noche a los adultos al entrar o salir del nido, y los puedan cazar", explican.

A ello se suma el deterioro del entorno natural de las colonias. Lo que podría traducirse en una "disminución del atractivo de algunos enclaves, de forma que se reduzca su ocupación, o represente un estrés adicional para los adultos reproductores", añaden.

Para abordar esta situación, el proyecto financiado por Fundación Endesa contempla varias líneas de actuación. Entre ellas se encuentra la elaboración de un mapa actualizado de contaminación lumínica en Baleares, el refuerzo de las campañas de rescate de aves deslumbradas y la puesta en marcha de experiencias piloto para reducir el alumbrado en zonas especialmente sensibles.

La iniciativa también busca implicar a administraciones locales, empresas turísticas y entidades del territorio. Y es que, a través del sello 'Entidad comprometida con el cielo nocturno', el proyecto pretende fomentar cambios en la gestión del alumbrado público y privado, promoviendo soluciones que reduzcan el impacto sobre la fauna marina.

Desde SEO/BirdLife subrayan que la respuesta debe combinar actuaciones inmediatas con medidas estructurales. "La respuesta rápida a este problema es empezar concienciando a la población y promover campañas de recogida de aves deslumbradas, para recuperar el máximo número de pollos deslumbrados y minimizar las muertes causadas por este problema", explican.

No obstante, insisten en que la solución a largo plazo pasa por modificar la forma en que se ilumina el territorio. "Es importante buscar formas de iluminación menos impactantes, reducir el alumbrado cuando este es innecesario, concienciar a la población y organizar ‘apagones’ coordinados en las épocas más sensibles".

Dos objetivos, de la mano

La convocatoria se enmarca en una estrategia más amplia de Fundación Endesa orientada a integrar la biodiversidad en su acción social. Pues, según explica María Malaxechevarría, directora general de la entidad, esta línea de trabajo responde a una redefinición reciente de sus objetivos.

"Hace dos años la fundación abrió una nueva etapa redefiniendo su propósito: contribuir a una transición energética justa, centrada en las personas y en sus entornos", afirma.

En este sentido, la responsable subraya que la protección de la naturaleza es una condición necesaria para avanzar hacia un modelo energético sostenible.

"Sin naturaleza, sin biodiversidad, no es posible la transición energética sostenible. Electrificar, descarbonizar y reducir emisiones son conceptos clave, pero nos estaremos quedando cortos si no ponemos a las personas en el centro e integramos la gestión del medio", sostiene.

Junto al proyecto dedicado a las pardelas, la convocatoria también ha seleccionado una iniciativa de la Fundación para la Investigación en Etología y Biodiversidad (FIEB) destinada a reforzar el programa de cría y recuperación del visón europeo, considerado el mamífero más amenazado de Europa.