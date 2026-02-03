La paradoja de los osos polares noruegos: más gordos y sanos a pesar del deshielo del Ártico

Los osos polares (Ursus maritimus) de la región ártica de Svalbard están más gordos de lo que los científicos pensaban. Y también más sanos.

Algo paradójico si se tiene en cuenta que este archipiélago noruego está sufriendo los estragos del cambio climático más que en ningún otro lugar del mundo. Y es que, según estudios recientes, el hielo del Ártico está desapareciendo más rápido que en otras zonas.

Y la culpa la tiene el incremento de la temperatura del aire, que ha sido entre dos y cuatro veces mayor en el polo norte en las últimas décadas que en el resto del mundo.

En concreto, desde 1992 los días sin hielo en el Ártico han aumentado hasta los 100. Es decir, este deshielo se ha incrementado en cuatro días al año aproximadamente.

Esto, hasta ahora, se creía que afectaba negativamente a los osos polares, que dependen de la cobertura helada marina para cazar focas. Y es que de ellas obtienen la grasa que sus cuerpos necesitan para aislarse térmicamente, producir leche para las crías y, en definitiva, tener energía.

Sin embargo, los resultados de una investigación llevada a cabo entre 1992 y 2019, que midió y pesó a más de 770 animales, dicen lo contrario: los osos polares de Svalbard están más gordos y sanos de los que se esperaba.

Adaptación al clima

El motivo, como aseguran los investigadores, no es otro que la adaptación a la nueva realidad climática del Ártico. Los osos polares habrían dejado de consumir focas marinas y dirigido su atención a presas terrestres, como renos o morsas.

Tal y como asegura a la BBC el autor principal del estudio, publicado en la revista Scientific Reports, Jon Aars, "cuanto más gordo está un oso, mejor", pues más capacidad tiene para sobrevivir a las bajas temperaturas y mantener sus ritmos vitales.

Eso sí, el investigador del Instituto Polar Noruego indica que él "habría esperado ver un deterioro en la condición física de los osos, dado que la pérdida de hielo marino ha sido tan considerable".

Y lo explica por el aumento de la población de morsas, mamíferos protegidos en Noruega desde que en los años 50 del siglo pasado estuvieran al borde de la extinción. "Ahora hay muchas más morsas", afirma Aars, una nueva presa para los osos polares rica en grasas.

Imagen de archivo de una osa polar con su osezno. iStock

El científico también apunta a que es "posible que puedan cazar focas de forma más eficiente", pues estas disponen de menos hielo marino en el que congregarse, lo que hace que los osos puedan atacar en grupo con más facilidad.

En declaraciones a la CNN, Aars insiste en que "es importante destacar que mantener la condición corporal no significa que la pérdida de hielo marino no tenga efecto". Y añade: "Más bien, sugiere que los osos de Svalbard han podido, hasta ahora, amortiguar algunos de los costes energéticos asociados con la reducción del hielo".

Positivo en el corto plazo

Aars señala, también, que el estudio "no contradice la comprensión general de que la crisis climática representa un riesgo grave para los osos polares. Más bien, subraya que los impactos climáticos son complejos y pueden implicar mecanismos de compensación temporales o parciales".

Por desgracia, los investigadores no creen que esta noticia positiva se mantenga en el tiempo. El estudio asegura que a medida que el hielo del Ártico siga disminuyendo, estos depredadores tendrán que recorrer distancias mayores para cazar. Esto les hará consumir más energía y agotar sus reservas de grasa.

Por eso, John Whiteman, científico jefe de investigación de Polar Bears International, asegura en la BBC que estos hallazgos son "positivos a corto plazo". Porque, matiza, "la condición física [de los osos polares] es sólo una parte del problema".

Y lo explica: "Otras investigaciones recientes sobre estos osos revelaron que un mayor número de días sin hielo reducía la supervivencia de los oseznos y de las hembras subadultas y ancianas".

Whiteman, además, añade que, a largo plazo, estos depredadores del Ártico necesitan hielo marino para sobrevivir. Su pérdida, "en última instancia, significa una disminución de la población de osos, pero [este estudio demuestra] que la situación a corto plazo puede variar mucho según la región".