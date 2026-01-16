Un tiburón foca aparece en una playa de Asturias: un ejemplar raro que vive entre 400 y 1.600 metros de profundidad

Un ejemplar de tiburón foca de 1,45 metros de longitud y 18 kilos de peso. Luis Laria EFE

El varamiento de un tiburón foca en la costa asturiana ha abierto una ventana poco habitual al estudio de una de las especies más enigmáticas de los fondos marinos.

El ejemplar, una hembra de Centroscymnus coelolepis, fue localizado la pasada semana en la playa de Luarca y desde entonces se ha convertido en objeto de atención científica tanto por su rareza como por la información obtenida tras su análisis.

Con 1,45 metros de longitud y 18 kilos de peso, el tiburón supera ligeramente las dimensiones medias descritas para su especie. Se trata de un animal que rara vez entra en contacto con el ser humano, ya que vive a grandes profundidades, generalmente entre los 400 y los 1.600 metros, aunque puede descender hasta los 4.000.

Su aparición en una playa del Cantábrico es, por tanto, un hecho excepcional que ha despertado el interés de investigadores de distintos países.

La necropsia fue realizada por un equipo de la Coordinadora para el Estudio y Protección de las Especies Marinas (Cepesma), bajo la dirección de su responsable, el naturalista Luis Laria.

En una primera inspección, el ejemplar no presentaba alteraciones externas claras que permitieran explicar el motivo del varamiento. Sin embargo, un examen más detallado reveló una rasgadura sangrante compatible con el enganche de un anzuelo.

La principal hipótesis apunta a que el tiburón logró liberarse del arte de pesca, pero la herida le provocó una hemorragia que fue debilitándolo progresivamente hasta hacerle perder la orientación y acabar llegando a la costa.

Ha sido encontrado varado en la playa de Luarca. Luis Laria EFE

Más allá de las circunstancias de su muerte, el caso ha adquirido especial relevancia por el estado reproductivo del animal.

En el interior del cuerpo se hallaron doce huevos de unos siete centímetros de diámetro. Según los especialistas, se trataba de embriones en desarrollo que habrían sido viables.

Así, este descubrimiento ha permitido documentar con mayor detalle la reproducción del tiburón foca, una especie ovovivípara cuyos huevos permanecen dentro del cuerpo materno hasta que el embrión completa su desarrollo.

En estos tiburones, la eclosión se produce en el interior de la madre y los fetos continúan creciendo en su seno hasta alcanzar un tamaño que les permite sobrevivir de manera autónoma en su hábitat natural.

Durante el periodo de gestación, las hembras suelen desplazarse a profundidades menores, en torno a los 400 metros, donde las condiciones ambientales son más favorables para el desarrollo de las crías y se reducen las presiones extremas de las zonas abisales.

El Centroscymnus coelolepis es un animal adaptado a vivir en la oscuridad total del océano. De cuerpo robusto y tonalidad oscura, pasa gran parte de su vida posado sobre el fondo marino. Para ello cuenta con un abdomen plano, una característica confirmada durante la necropsia.

A diferencia de otros tiburones, no necesita nadar de forma continua para respirar. Y es que dispone de espiráculos situados en la cabeza que le permiten captar agua y conducirla a las branquias sin necesidad de mantener la boca abierta.

Otro de los datos destacados del estudio es el tamaño de su hígado, que representa el 27,8% del peso total del cuerpo. Esta proporción elevada es común en especies de aguas profundas y cumple una función clave en la flotabilidad y el almacenamiento de energía, aspectos esenciales para sobrevivir en entornos donde el alimento es escaso.

Una vez finalizado el proceso de conservación, el ejemplar será incorporado a la colección expositiva del Parque de la Vida de Luarca, junto con su hígado y los huevos encontrados.

La muestra tendrá un enfoque divulgativo y científico, con el objetivo de acercar al público una especie prácticamente desconocida y contribuir al conocimiento sobre los ecosistemas profundos, todavía poco explorados incluso para la ciencia.