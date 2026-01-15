Estos son los países que aún aplican la pena de muerte en el mundo: Irán o Estados Unidos, entre los que más ejecutan

Imagen de archivo del corredor de la muerte de California en la prisión estatal de San Quentin. Reuters

Irán ha anunciado que ejecutará a los líderes de las últimas manifestaciones que están teniendo lugar desde finales de diciembre en el país persa.

La pena de muerte sigue muy presente en el régimen de los ayatolás, que la utilizan como "herramienta disuasoria y represiva", indica Olatz Cacho, experta en el país de Amnistía Internacional España (AI).

Según la organización que monitoriza los derechos humanos en el mundo, Irán ha vivido un repunte de ejecuciones desde que, en 2022, el malestar social llevase a que las calles se inundasen de hombres y mujeres que demandan libertad y respeto a sus derechos fundamentales.

A falta de las cifras totales de 2025, AI asegura que, al finalizar septiembre, las autoridades iraníes habían ejecutado a más de 1.000 personas, superando "el sombrío total de 972 registradas en 2024". En los cuatro meses siguientes, la cifra ascendió a 2.022, el número más alto de ejecuciones anuales que la organización ha registrado en el país en 15 años.

Eso sí, en un informe publicado a finales de año, AI recuerda que la pena de muerte se está utilizando como una "herramienta del miedo" que muestra la "mano dura" del Estado. E Irán no es el único, aunque sí el segundo que más ejecuciones realiza al año.

En el podio realizado por el centro de la Universidad de Cornell que monitoriza la pena capital en el mundo, también se encontrarían China —liderándolo— y Arabia Saudí, Estados Unidos y Somalia, siguiendo al país de los ayatolás.

Amnistía Internacional matiza, además, que en los primeros nueve meses de 2025, las ejecuciones globales registradas se dispararon en varios países y, en algunos, los totales anuales superaron e, incluso, duplicaron las de 2024.

El top 5 de la pena capital Según la base de datos de Cornell sobre pena de muerte, los países con más ejecuciones en 2025 son: China, con miles de ejecuciones contabilizadas por las organizaciones de derechos humanos, a pesar de que su cifra total sea "un secreto de Estado". Irán, con 2.022 personas ejecutadas, de las que al menos 47 eran mujeres. Hasta el momento, en 2026 reportan 55 ejecuciones. Arabia Saudí ejecutó el pasado año a un total de 356 personas, de las que al menos cuatro eran mujeres, dos habían cometido los delitos de los que se les acusaba siendo menores, y más de cien eran extranjeros. Este año, las ejecuciones ascienden a siete hombres. Estados Unidos llevó a cabo 47 ejecuciones en todo 2025 en 11 estados diferentes, incluido Luisiana, que acabó así con 15 años sin utilizar este tipo de castigo. Somalia realizó, al menos, 20 ejecuciones, todas ellas de hombres.

Más ejecuciones

Como sucedió en el caso de Irán, hasta septiembre de 2025 las autoridades saudíes también llevaron a cabo más ejecuciones: un total de 345 (356 en todo el año).

Asimismo, AI muestra preocupación por el aumento de prisioneros sometidos a la pena capital en EEUU, con un total de 34 ejecuciones realizadas en 10 estados en los primeros nueve meses del año pasado y 47 en todo el año. Y es que esta cifra representa un aumento de más de un tercio en comparación con 2024.

Tal y como afirma la oenegé, serían las autoridades de Florida, con Ron DeSantis al frente —firme defensor de la pena de muerte—, las "principales responsables del alarmante aumento del total nacional". Sólo este estado contó con 13 ejecuciones a principios de año.

Además, según los datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, a 30 de septiembre de 2025 había otras nuevas órdenes de ejecución activas. Esto, asegura AI, "podría tener como resultado que Estados Unidos alcance su total de ejecuciones anuales más alto en más de una década, igualando las cifras de 2011 y 2012 (43 cada año)".

La oenegé está también preocupada porque "el Departamento de Guerra estadounidense haya iniciado el proceso de reanudar las ejecuciones militares por primera vez en más de seis décadas".

La pena de muerte no cesa

China, el mayor ejecutor del mundo, está rodeado de secretos. Amnistía Internacional estima que en el gigante asiático mueren miles de personas al año a consecuencia de la pena capital, que se produce de "forma sostenida".

Mucho secretismo hay también en torno a las ejecuciones realizadas por Corea del Norte o Vietnam, si bien ninguno de los países alcanzan los niveles de China, Irán, Arabia Saudí o Estados Unidos.

Eso sí, AI también muestra preocupación por el repunte de ejecuciones que se dieron en Kuwait el pasado año —17 frente a las seis de 2024—. Y alerta de que el gobierno de Singapur también ha superado su cifra de 2024 (9) con el ahorcamiento de 12 hombres el 8 de octubre.

También es preocupante que "tres países han reanudado las ejecuciones", a pesar de que formaban ya parte de su pasado más oscuro. Se trata de Japón, que llevó a cabo la primera en casi tres años el pasado junio; Taiwán, que realizó su primer ahorcamiento desde 2020 en enero de 2025; y Emiratos Árabes Unidos, que llevaron a cabo en febrero sus "primeras ejecuciones conocidas" desde 2021, según Amnistía.