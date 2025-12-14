Drones para replantar o tinta a partir de la contaminación: los cinco inventos más curiosos frente a la crisis climática

El cambio climático se ha consolidado como uno de los mayores desafíos globales del siglo XXI. Según el último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), la temperatura media del planeta ya es aproximadamente 1,1 °C superior a los niveles preindustriales, y cada década se acelera el calentamiento.

Este aumento está intensificando fenómenos meteorológicos extremos. Y es que las olas de calor son ahora 30 veces más probables, los incendios forestales se han multiplicado y las precipitaciones torrenciales generan inundaciones más destructivas y frecuentes.

El nivel del mar, por su parte, ha subido alrededor de 20 centímetros desde 1900, poniendo en riesgo a millones de personas que viven en zonas costeras.

A nivel ecológico, el impacto también es severo. Naciones Unidas ha advertido de que un millón de especies están en peligro de extinción, en parte debido a la pérdida y degradación de hábitats provocada por las alteraciones climáticas.

En términos económicos, el Banco Mundial estima que los efectos del calentamiento global podrían empujar a más de 130 millones de personas a la pobreza extrema antes de 2030 si no se actúa con rapidez.

Al mismo tiempo, la crisis climática está generando un impulso sin precedentes hacia la innovación. La necesidad de mitigar emisiones, adaptarse a eventos extremos y gestionar mejor los recursos ha dado lugar a una nueva generación de inventos que transforman problemas ambientales en oportunidades tecnológicas.

Muchos de ellos, aún emergentes, apuntan a cambios profundos en cómo reforestamos, generamos energía o usamos el agua en el hogar.

Drones que plantan árboles

Los drones de reforestación se han posicionado como una de las herramientas más novedosas para restaurar ecosistemas degradados.

Estas aeronaves permiten sembrar miles de semillas por día en zonas inaccesibles para equipos humanos, reduciendo costes y tiempo respecto a los métodos tradicionales.

En Agróptimum utilizan drones para analizar el crecimiento de las cosechas. Cedida

Además, las empresas especializadas ofrecen soluciones completas que incluyen cartografía aérea, selección de semillas, siembra masiva y seguimiento del crecimiento.

La posibilidad de reforestar a gran escala en poco tiempo convierte a esta tecnología en un recurso valioso para gobiernos y compañías que buscan compensar emisiones o acelerar la recuperación de bosques impactados.

Enchufe solar para ventanas

El enchufe solar de ventana es un pequeño panel fotovoltaico portátil que funciona mediante una ventosa adherida al cristal. Su funcionamiento es de lo más sencillo. Tan solo tiene que capturar la luz natural y convertirla en energía para cargar teléfonos móviles u otros dispositivos de bajo consumo.

No requiere obras, instalación permanente ni conocimientos técnicos, y puede trasladarse como si fuera un cargador portátil que aprovecha cualquier ventana soleada.

Aunque su aporte energético es modesto, simboliza la expansión de la microgeneración renovable en el día a día y acerca la energía limpia a entornos domésticos y urbanos con total accesibilidad.

Baldosas que crean electricidad

Los sistemas de pavimento energético, como los desarrollados por la empresa Pavegen, transforman la energía cinética de las pisadas en electricidad.

Cada paso activa un pequeño generador interno que produce corriente, la cual se utiliza para alimentar iluminación LED, pantallas interactivas o sensores urbanos.

En la plaza de Shibuya se usan para alimentar los paneles de iluminación. iStock

Este tipo de instalaciones ya se ha implementado en aeropuertos, estaciones de tren y centros comerciales de distintos países, donde además de generar energía ofrecen datos valiosos sobre patrones de movilidad.

Aunque no sustituyen otras fuentes, aportan una vía creativa y eficiente para aprovechar el flujo natural de peatones en áreas concurridas.

Tinta hecha con contaminación

La tinta producida a partir de contaminación atmosférica es uno de los ejemplos más llamativos de economía circular aplicada al aire urbano.

Empresas como Graviky Technologies capturan el hollín procedente de tubos de escape o chimeneas mediante filtros especiales y lo transforman en pigmentos estables para fabricar tinta de impresión o rotuladores.

En Graviky Labs capturan de escape, las refinan y suministran pigmento reciclado. Graviky Labs

Este proceso evita que partículas nocivas continúen en suspensión y, al mismo tiempo, convierte un desecho altamente perjudicial en un producto artístico y comercializable.

La iniciativa ha despertado el interés de diseñadores y marcas que buscan materiales más sostenibles y con menor impacto ambiental.

Sensores para controlar el agua

La gestión hídrica doméstica también se ha beneficiado de avances tecnológicos como los sensores inteligentes instalados en la tubería principal de la vivienda.

Dispositivos como Calliope monitorizan en tiempo real cuánta agua se consume, dónde se utiliza y si existen fugas o patrones anómalos. A través de una aplicación móvil, el usuario recibe alertas inmediatas y recomendaciones para reducir el desperdicio.

Además de ahorrar litros de agua, estos sistemas disminuyen indirectamente el uso energético asociado al bombeo y calentamiento, convirtiéndose en aliados clave para la eficiencia en el hogar.