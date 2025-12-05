El voluntariado corporativo pisa la calle: así contribuye Leroy Merlin España a transformar sus comunidades

La responsabilidad social corporativa se ha convertido en un requisito casi obligatorio. Sin embargo, no todas las empresas consiguen aterrizarla en acciones tangibles que mejoran la vida de las personas.

Pese a ello, existen algunos ejemplos que revelan que, cuando los empleados se implican de forma activa y sostenida, el impacto adquiere una dimensión distinta; más humana, más local y, sobre todo, duradera.

Eso es precisamente lo que ocurre con Leroy Merlin España, donde la acción social se ha integrado en la estructura corporativa hasta convertirse en un elemento estratégico. Y ahora, con motivo del Día Internacional del Voluntario, la multinacional del Grupo Adeo destaca la labor de miles de empleados que participan en iniciativas diseñadas desde el área de Impacto Positivo.

Para la compañía, la clave de este modelo reside en su enfoque de proximidad. De ahí que las acciones se lleven a cabo en las comunidades donde se ubican las tiendas y centros logísticos, con especial atención a los hogares vulnerables y al entorno natural.

Reúnen políticas de sostenibilidad, bienestar y comunidad bajo un propósito común: generar espacios donde vivir mejor. Y lo articulan a través de tres programas principales: Voluntariado Ambiental, Hogares Dignos y Hazlo Verde.

Pisar el terreno

Aunque el voluntariado corporativo no es nuevo en la compañía, en los últimos años ha experimentado una profesionalización que ha ampliado su alcance.

Solo en 2025, cerca de 2.000 empleados han participado en más de 100 actividades de voluntariado, desde la rehabilitación de viviendas hasta talleres de eficiencia energética, acompañamiento a personas mayores y limpiezas de espacios naturales.

Parte del éxito radica en la diversidad de iniciativas y en su capacidad para adaptarse a momentos sociales clave. Este año, por ejemplo, surgió una colaboración con Adopta Un Abuelo, a través de la cual los equipos enviaron cartas a personas mayores en riesgo de soledad.

También se organizaron campañas de recogida de regalos, en colaboración con Cooperación Internacional, en la que se recolectaron un total de 1.500, y se destinaron 5.000 euros a material escolar en colaboración con Red Acoge para menores en situación de vulnerabilidad.

Campamento TMK. Leroy Merlin

Durante 2024, la compañía colaboró con 95 entidades y sus acciones de voluntariado beneficiaron directamente a más de 50.000 personas, llegando a un total de 88.000 de forma indirecta.

El voluntariado ambiental se ha consolidado como una de las piezas más estables del engranaje. Tanto es así que, en 2025, los empleados participaron en nueve reforestaciones, 20 instalaciones de casetas para aves y 35 limpiezas de espacios naturales, siempre de la mano de asociaciones locales.

Además, este curso han contado con la colaboración de 159 familiares de los propios empleados y la participación de más de 150 clientes. Y, ahora, su objetivo es seguir ampliando la participación, extendiendo la cultura de compromiso más allá de la plantilla.

Impacto social

El programa Hogares Dignos representa uno de los proyectos con mayor impacto social de la compañía. Desde 2022, ha destinado más de 1,6 millones de euros a reformar o reacondicionar espacios habitados por colectivos vulnerables. Sus 85 iniciativas han beneficiado ya a más de 49.000 personas.

La edición de 2025 marcó un salto cualitativo con dos líneas de apoyo diferenciadas. Por un lado, 250.000 euros para proyectos de ámbito nacional impulsados por oenegés. Por otro, 200.000 euros para iniciativas en municipios afectados por la dana.

Asimismo, las tiendas próximas a cada intervención aportan materiales, asesoramiento y mano de obra voluntaria. Este programa fue reconocido con el Premio AER al Mejor Proyecto Social.

Educación ambiental

Hazlo Verde, el programa educativo de sostenibilidad de Leroy Merlin, celebrará diez años en 2026. Lo hace partiendo de un enfoque claro: proporcionar a niños y jóvenes las herramientas necesarias para comprender y mejorar su entorno más cercano.

Los recursos del programa incluyen materiales didácticos adaptados a la LOMLOE, talleres, retos mensuales y un concurso escolar nacional con premios de 300 euros para las aulas.

Proyecto de reforestación. Leroy Merlin

La cifra acumulada en una década es significativa, y es que han participado más de 930.000 alumnos de 7.800 centros educativos.

La edición 2024-2025 alcanzó un récord con 121.427 estudiantes y 1.304 docentes implicados, además de un aumento notable del 51,4% en los trabajos presentados respecto al año anterior.

Más allá de la reputación

La mejora de la reputación corporativa es un efecto secundario, inevitable pero no menor. En 2024, la compañía se situó en el Top 10 del ranking Merco ESG y la valoración de las ONG aumentó en 21 puntos.

También se contabilizaron 80 alianzas activas y 700.000 euros en donaciones a proyectos sociales y ambientales. En total, participaron 1.846 voluntarios —el 11% de la plantilla— y la mitad de las tiendas se implicaron en acciones comunitarias.

De este modo, mientras los términos sostenibilidad y compromiso social corren el riesgo de diluirse en exceso, Leroy Merlin muestra que la transformación no siempre viene de grandes anuncios o campañas, sino de la suma de acciones locales impulsadas por personas que deciden involucrarse.

Porque, al final, es a pie de tienda —y a pie de barrio— donde se mide el verdadero impacto.