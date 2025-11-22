David Attenborough lleva 'Ocean' a la gran pantalla para concienciar a la juventud y salvar el Mediterráneo

El codirector Keith Scholey y David Attenborough en una de las localizaciones durante la grabación del documental 'Ocean'. Cedida

El mar Mediterráneo apenas ocupa el 0,82% de la superficie oceánica, sin embargo, alberga más de 17.000 especies marinas —entre el 7% y el 11% de la biodiversidad oceánica— y presenta tasas de endemismo que alcanzan el 20–30%, es decir, una proporción muy alta de especies que solo existen en esa región, mientras que unos 200 millones de personas viven en sus zonas costeras.

Pese a ello, solo alrededor del 8–9% de su superficie está bajo alguna figura de protección y apenas 0,04% corresponde a zonas de no pesca, lo que deja a la mayoría del mar expuesto a presiones humanas intensivas.

Al mismo tiempo, el Mediterráneo es considerado un hotspot climático, pues su temperatura aumenta a un ritmo 20% superior al promedio mundial, según el consorcio científico MedECC (Mediterranean Experts on Climate and Environmental Change).

La cuestión es que este calentamiento intensifica las olas de calor marinas, favorece la entrada de especies invasoras, provoca mortalidades masivas de fauna y altera cadenas tróficas esenciales.

A ello se suma la sobrepesca, que mantiene a buena parte de las poblaciones comerciales por debajo de niveles sostenibles; la contaminación por plásticos, nutrientes y vertidos; y la presión urbana y turística, especialmente elevada en sus 46.000 kilómetros de costa.

Delfines en un fotograma del documental 'Ocean' (2025).

De ahí que los expertos consideren que la combinación de estos factores está acelerando una degradación que podría volverse irreversible sin medidas contundentes de conservación.

Bajo el mar

En este contexto llega a la gran pantalla española Ocean (2025), el último documental de David Attenborough que ya se ha convertido en una herramienta educativa clave para impulsar el Reto RES30, la iniciativa de Fundación United Way España y la Asociación Vellmarí.

Y es que la organización ha conseguido que centros educativos y entidades sociales de todo el país puedan acceder a visionados escolares exclusivos —en aulas y en salas de cine— gracias a la colaboración de National Geographic.

Porque, tal y como explica Marina Fuentes, directora general de Fundación United Way España, "el océano es nuestro origen común". De ahí que protegerlo no sea solo una causa ambiental, sino "una cuestión de supervivencia y de justicia intergeneracional" que, además, "empieza en las aulas".

Reto RES30 Es la vertiente educativa del movimiento Reserva30.org, impulsado por Vellmarí, que busca una meta clara: proteger el 30% del Mediterráneo antes de 2030. Las consecuencias de la pesca de arrastre en el ecosistema marino en un fotograma del documental 'Ocean'. Cedida Su función es acercar esta misión a estudiantes, docentes, familias y comunidades educativas mediante formación, actividades y recursos pedagógicos. Por eso, los centros que se adhieren reciben: Guías didácticas y materiales educativos.

Acceso a proyecciones exclusivas del documental.

Actividades participativas sobre conservación marina.

La posibilidad de unirse al Manifiesto Mediterráneo, que articula el apoyo ciudadano a la protección del mar. Actualmente, en su fase inicial, 36 centros de ocho comunidades autónomas ya forman parte del Reto RES30, configurando una red creciente de escuelas comprometidas con la conservación marina.

La acción

Sin embargo, el Reto RES30 no se limita a la sensibilización. La iniciativa aspira a reunir 500.000 firmas para presentar una iniciativa legislativa popular (ILP) que impulse la protección real del 30% del Mediterráneo español, con especial énfasis en áreas de no extracción y gestión efectiva.

Esta es una de las claves del programa: la traducción del aprendizaje en acción institucional. Y ahí es donde radica el objetivo del documental, pues este crea el impacto emocional necesario para impulsar cambios tangibles.

De este modo, se consigue formar una estrategia que busca activar a las nuevas generaciones. Porque, como defiende Cristina Ozores, cofundadora de Vellmarí, "la educación es esencial para construir una ciudadanía comprometida con la protección del mar y la colaboración con United Way amplifica nuestra capacidad de llegar a más jóvenes y más centros y de convertir la conciencia ecológica en participación activa".

Desafío urgente

Y es que pese a que el Mediterráneo es uno de los mares más estudiados y explotados del planeta, su futuro depende de la capacidad de los países ribereños —incluida España— para adoptar medidas valientes y sostenidas.

Así, la llegada de Ocean a centros educativos españoles y el lanzamiento del Reto RES30 representan un esfuerzo por transformar datos alarmantes en un movimiento social de gran escala. O, por lo menos, así lo resume Marina Fuentes: "El reto RES30 es una llamada a la acción dirigida a todas las personas, especialmente a las nuevas generaciones".