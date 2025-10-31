La ciudad más sostenible de España está en País Vasco: tiene 46 m² de zonas verdes por habitante y 171 km de carril bici

Son muchas las ciudades españolas que quieren hacerse con el estandarte de urbe más sostenible, verde o habitable. Existen decenas de listas y clasificaciones diferentes que sitúan a una u otra ciudad como la más amable con sus habitantes y el medioambiente. En todas ellas, la constante es una: Vitoria-Gasteiz.

La urbe vasca sería, según la mayoría de rankings, la referencia española en sostenibilidad urbana. La capital fue la primera ciudad española en recibir el galardón de Capital Verde Europea allá en 2012.

Esta distinción, otorgada por la Comisión Europea, evalúa 12 indicadores medioambientales. Entre ellos estaría la calidad del aire, la gestión de residuos y del agua, la biodiversidad, la mitigación y la adaptación al cambio climático, la movilidad urbana sostenible y la gobernanza.​

En concreto, Vitoria-Gasteiz cuenta con 46 metros cuadrados de zonas verdes por habitante, una de las cifras más altas de Europa​. Y es que, según los cálculos de Bizkaia Talent, la distancia máxima de cualquier persona a un espacio naturalizado es de 2,5 minutos a pie.​

Asimismo, se han construido 171 kilómetros de carriles bici, lo que la convierte en una de las mejores urbes de España para movilidad ciclista.​

Destaca en la ciudad vasca también su anillo verde, un conjunto de parques que rodea la urbe. En sus inmediaciones cuenta con más de 833 hectáreas que se reverdecieron como parte de un proyecto de restauración ambiental iniciado en 1993​.

Panorámica de Vitoria-Gasteiz. iStock

Además, en las calles y parques urbanos de Vitoria hay arbolado de 285 especies diferentes. 250.000 de estos árboles y arbustos se plantaron entre 2012 y 2016 con la campaña Raíces del futuro, que contó con participación ciudadana.

De esta manera, la capital vasca se convierte en refugio para especies amenazadas, como el visón europeo o el carricerín cejudo​.

Por todo ello, también recibió en 2019 el Global Green City Award, un galardón otorgado por Naciones Unidas que tienen otras ciudades como Viena, Vancouver o Yokohama​. Para conseguirlo, la ciudad fue evaluada mediante 85 indicadores distribuidos en categorías como movilidad sostenible, eficiencia energética, smart city, zero waste, políticas de espacio público, uso sostenible del territorio, agua, servicios básicos, economía circular y gobernanza.

La nueva capital verde

Otras dos metrópolis españolas le disputan a Vitoria la categoría de la ciudad más sostenible: Valencia y Pamplona. La primera recibió en 2024 la distinción de Capital Verde Europea y se convirtió en la segunda española en conseguirlo, después de la capital vasca.

Vista aérea de la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia. iStock

De Valencia, la Comisión Europea valoró positivamente 12 indicadores medioambientales, como calidad del aire, medición del ruido, gestión de residuos, calidad del agua, naturaleza y biodiversidad, usos del suelo, ecoinnovación, mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, movilidad, rendimiento energético y gobernanza.​

La capital valenciana cuenta con 594 hectáreas de zonas verdes equivalentes a 7,41 m² por habitante, y el 97% de las personas viven a menos de 300 metros de ellas.

El Jardín del Turia, con más de 120 hectáreas y 12 kilómetros de longitud, es el parque urbano más largo de Europa​. Y el Parque Natural de la Albufera y su huerta periurbana serían pulmones verdes​.

Asimismo,​ habría 200 kilómetros de carriles bici y ciclocalles en el núcleo urbano.​

La mejor calidad de vida

Por su lado, Pamplona destaca como la ciudad europea mejor valorada en diseño urbano para la salud y el bienestar, según el Índice de Diseño Urbano Saludable (IDUS) elaborado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y publicado en la revista científica The Lancet Planetary Health.​

Vista del abejón de Pamplona. iStock

Según el estudio, cuenta con un 51,18% de infraestructura peatonal y un 6,77% de la urbe está adaptada para ciclistas. Además, el 56,79% de la población tiene al menos una parada de autobús en un radio de 300 metros​, lo que facilita la movilidad urbana sostenible.

Asimismo, más del 60% de población tiene acceso a espacios verdes en un radio de 300 metros​. No es de extrañar, por tanto, que Pamplona ocupe el primer puesto en el Índice ODS de ciudades españolas con un 59% de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y lidere el índice de calidad de vida en ciudades europeas 2025.​