La dana 'Alice' deja sin oxígeno al Mar Menor: el ecosistema se acerca a un nuevo colapso y se teme la muerte masiva de peces

Los efectos de la dana Alice amenazan con llevar al Mar Menor a un nuevo colapso de su ecosistema. Un nuevo informe del Instituto Español de Oceanografía alerta de “un descenso de la salinidad” y un “incremento de la turbidez” en la zona sur de la albufera murciana. Todo ello, tiene como guinda la pérdida de oxígeno en la columna de agua.

“La actualización de los datos muestra un descenso de la salinidad en la capa superficial de la zona sur (boya C), que se ha mantenido estable en los últimos cinco días, que se corrobora con los perfiles verticales obtenidos con CTD en esta zona y puntos de muestreo complementarios realizados los días 12, 14 y 16”, tal y como expone el informe emitido de urgencia el gabinete de crisis que se constituyó tras el paso de Alice.

El citado gabinete lo conforman el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); el Instituto Español de Oceanografía (IEO); el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS) y la empresa Tragsa, los cuales observan con preocupación que en los últimos cinco días el ecosistema no mejora.

“Igualmente, se observa que ha sido esta zona sur la más afectada por el incremento de la turbidez, pero los datos del día 14 muestran una tendencia de disminución de esta variable en la mayor parte de la laguna, excepto en la zona de la mancha”.

Imagen de los mapas satelitales.

La principal alerta de esta documento se centra en la bajada de oxígeno del ecosistema, un parámetro que ya cayó en picado cuando se produjo un episodio de muerte masiva de peces en el verano de 2021, con 4,5 toneladas que fueron retiradas, superando en 1.500 kilos la cifra de mortandad de 2019.

Además, también han subido los parámetros de clorofila por lo que los integrantes del citado gabinete de crisis, piden al Ministerio para la Transición Ecológica que convoque el Comité de Asesoramiento Científico de forma urgente. Esta nueva crisis ambiental tiene su origen en los aportes de "sedimentos" y "nutrientes" que recibió a gogó el Mar Menor por ramblas como El Albujón, durante el paso de la dana Alice, así como "aguas turbias procedentes del Mediterráneo".

Así lo expone el citado informe científico: “Los datos muestran que inicialmente la entrada de agua masiva hacia la laguna causó una estratificación de la columna de agua, reversible y de corta duración, pero que posteriormente ha vuelto a aparecer a partir del día 14 y se ha mantenido estable hasta hoy mismo”.

“Esto ha vuelto a causar el descenso del oxígeno de la capa profunda de la zona sur hasta valores propios del estado de hipoxia (4-2), y en la actualidad ya ha alcanzado valores propios del estado de anoxia (< 2 mg/L). La duración de esta situación los próximos días puede ser crítica, ya que, como se ha constatado en eventos anteriores, estas bajas concentraciones de oxígeno son tóxicas para la fauna y la vegetación de la laguna. El factor clave para que se desencadene o no un nuevo episodio de mortalidad es el tiempo de exposición a las bajas concentraciones de oxígeno actuales”.

Los científicos del comité de crisis consideran que la pérdida de oxígeno es la antesala de una explosión de algas que convertiría al Mar Menor, por enésima vez, en una 'sopa verde'. De momento, los peores valores se concentran en el sur, tal y como refleja el sistema de medición de boyas y el análisis de imágenes satelitales.

“Paralelamente a la estratificación comentada, en la zona sur, y en cierta medida también en la zona central, se ha producido una proliferación fitoplanctónica, especialmente a partir del día 12, que ha llegado a alcanzar valores muy elevados, solo registrados en eventos anteriores de bloom fitoplanctónico o ‘sopa verde’”.

“Esto limita la llegada de luz al fondo, lo que puede contribuir a intensificar el agotamiento de oxígeno en el fondo causado por la estratificación. Como ya se había advertido en informes anteriores, las condiciones climatológicas están siendo estables, lo que está propiciando el mantenimiento de la estratificación en la columna de agua en la estación C, manteniendo el bloom fitoplanctónico y el consumo de oxígeno en el fondo”.

De forma que el muestreo del gabinete de crisis seguirá activo, por parte de equipos compuestos por miembros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); el Instituto Español de Oceanografía (IEO); el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS) y la empresa Tragsa.

“Durante estos últimos días y los siguientes, estos equipos se encuentran recogiendo muestras para determinar y valorar la magnitud y posibles consecuencias del estado de anoxia en la zona sur de la laguna y sus posibles consecuencias para los organismos marinos, como cambios en el comportamiento de la fauna, e incluso mortalidad si la situación se mantiene los próximos días”.