El verano se eterniza en España: las jornadas con temperaturas estivales aumentan hasta 20 días en los últimos 25 años

El otoño meteorológico parece resistirse a llegar en toda su plenitud. La última semana, varios puntos de la península registraron temperaturas inusuales para el arranque de octubre. Esta situación, además, se produce justo después de un verano de récord.

El estío de 2025 se ha convertido, tal y como aseguran desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en el más cálido de los últimos 64 años, es decir, desde que hay registros.

Pero, como recuerdan desde Meteoclimática, iniciativa de divulgación científica creada por Esfera Climática y el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), el verano no solo se ha vuelto más caluroso, sino que en los últimos 45 años también se ha convertido en una temporada más extensa.

Entre 1979 y 2025, según su análisis, se ha venido produciendo una cada vez mayor concentración de días estivales. Este 2025, por ejemplo, ha sido en el que, de media, se han registrado más días con temperaturas veraniegas (un total de 83). Le sigue 2022, con 79 y 2023, con 78.

De igual forma, en los últimos tres años, la primera "temperatura típicamente veraniega" se dio antes de lo que debería: el 29 de mayo en 2025, el 16 de junio en 2023 y el 20 de junio en 2022, según Meteoclimática.

Décadas de calor

La tendencia también es al alza si se analizan los datos por década. Y desde la iniciativa apuntan a los últimos 20 años como claros ejemplos de este patrón.

En la década de 1980, la desviación de la temperatura del verano respecto a la media de los años 1979-2025 era de 1,31 °C. En la los 2000, de 1,66 °C. En la de 2010, de 1,74 °C. En los últimos cinco años, esta desviación es de 2,18 °C, aunque la década aún no haya acabado.

Para realizar este análisis, se recogieron los datos de la temperatura media diaria de 103 estaciones de Aemet para los meses de junio, julio, agosto y septiembre entre 1979 y 2025.

El noreste, el más castigado

Así, se ha determinado que el verano se ha alargado especialmente en la zona pirenaica y noreste de la península. Es el caso de la estación situada en el pico de La Molina (Cantabria), que registraba 49 días de verano entre 1979 y 2000. Sin embargo, en los últimos 25 años, la media ha ascendido a 69.

Fuente: Aemer | Meteoclimática

Algo similar sucede en el del aeropuerto de Zaragoza: entre 1979 y 2000, se registraron 52 días de verano con una media de temperatura de 23,8 °C. Desde entonces, el promedio ha ascendido hasta los 25,4 °C, con 12 días estivales más, hasta alcanzar los 64.

Sin embargo, desde Meteoclimática advierte que existen dos zonas en las que las cifras se mantienen "imperturbables". Por un lado, el sur peninsular. Por otro, gran parte de la cornisa cantábrica y Galicia.

Girona, Huesca, Madrid

Para Meteoclimática, Campdevanol (Girona), Huesca y Madrid son ubicaciones especialmente destacables.

En Campdevanol, por ejemplo, hay ahora 18 días más de días de verano que hace 25 años, y estos comienzan antes. Hace 45 años la temporada estival empezaba, de media, el 13 de julio. Ahora, comienza el 23 de junio.

Asimismo, la temperatura media también ha aumentado: para el periodo 1979-2000 era de 19,7 °C; desde 2001 se ha incrementado un grado.

Extensión del verano. Fuente: Aemet | Meteoclimática

Huesca y Madrid han sufrido cambios similares. Los veranos duran 12 y 11 días más, respectivamente. Además, también empiezan antes.

En el caso de Huesca, la época estival ya no comienza el 1 de julio, sino el 21 de junio. Las temperaturas medias superan los 23,8 °C durante 63 días.

Por su parte, en Madrid, el verano comienza el 23 de junio —antes sucedía el 30 del mismo mes—. Asimismo, durante 65 días al año la temperatura es superior a los 25 grados.