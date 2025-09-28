Holla Hoop, el colectivo austríaco que baja la temperatura con su arte urbano: hasta 10 grados menos en Viena

Muestras del proyecto 'CO2ntext', en el suelo del patio Hanuschhof de Viena. EFE

No es una intervención artística más. Ni siquiera una redecoración convencional. Lo que ha hecho el colectivo artístico-científico Holla Hoop en el patio Hanuschhof de Viena trasciende el arte urbano para convertirse en la prueba viviente de que se puede compaginar funcionalidad con acción climática.

Este pasado verano, el grupo formado por los artistas austríacos Kalo Paier, Jonas Griessler y Philo Jobstl tomó el concepto de adaptación al cambio climático y lo puso a prueba. Y lo hicieron con su proyecto CO2ntext, una creación que busca luchar contra el aumento de temperaturas.

Realizado en el patio que separa el Museo Heidi Horten de la sede de los Teatros Federales de Viena, se inspira en una iniciativa previa del colectivo.

Según explica la directora del museo, Agnes Husslein, en una entrevista a EFE, la invitación partió de un artículo que ella misma leyó el verano pasado.

Fue Husslein quien contactó con los tres jóvenes que forman parte de Holla Hoop y les pidió que recreasen la cancha de baloncesto que habían transformado. Y es que la cubrieron de colores que absorben el calor y, como indica la directora del Museo Heidi Horten, "cambiaron el clima del lugar".

Desde el pasado agosto, y especialmente en los días de más calor en Viena, el patio Hanuschhof ha venido marcando una temperatura de hasta diez grados menos que las zonas colindantes. Y todo gracias a la pintura utilizada por este colectivo.

"La descubrimos en un proyecto donde pintamos dos canchas. Un año antes habíamos pedido muestras y las probamos. Pensábamos que era una estrategia de marketing, que no funcionaría", indican desde Holla Hoop a EFE.

Sin embargo, contra los pronósticos iniciales de los tres jóvenes, "sí funcionó" e, incluso, superó sus expectativas pues "resistió muy bien al exterior".

Pintura reflectante

El pigmento utilizado por Holla Hoop tiene una cualidad única: es reflectante de los rayos ultravioleta (UV). Es decir, es capaz de reflejar la luz solar de manera más eficaz que el asfalto tradicional, pues este absorbe hasta un 90% y retiene el calor. De ahí que, especialmente en las ciudades, se genere ese efecto isla.

Por el contrario, esta pintura captura menos calor y provoca la reacción contraria: el microclima de la cancha o del patio (como el del museo) se enfría.

El colectivo asegura que los termómetros, al usarse estos pigmentos, muestran temperaturas de entre cinco y diez grados menos. Todo depende del color usado —cuanto más claro, más poder de absorción—.

Más allá del color

El mensaje de Holla Hoop va más allá de la pintura elegida, incluso de los colores. Su estética está intrínsecamente relacionada con su mensaje ecologista.

Cargada de simbolismo, esta intervención artística está formada por 40 formas de diferentes colores, colocadas unas al lado de otras para representar cada año de las cuatro décadas desde 1960 al 2000.

Dentro de cada una, los artistas han representado con pequeños puntos los miles de millones de CO₂ emitidos a la atmósfera en cada año.

Así, han puesto en contexto las emisiones de gases de efecto invernadero que aún hoy afectan a los ecosistemas terrestres y a la salud humana.

Ciencia y arte

Para llevar a cabo CO2ntext, el colectivo artístico se apoyó en Hans-Peter Hutter, catedrático de la Facultad de Higiene Ambiental de la Universidad de Viena.

Hutter lleva años investigando los efectos de la crisis climática en la salud pública. Además, es un ferviente defensor de una planificación urbana sostenible que ayude a mitigar el impacto del calentamiento global.

El propio investigador asegura que proyectos como este, "que combinan estrategias de protección y adaptación climática con creatividad e imaginación, son increíblemente importantes" en ese repensar las ciudades.

Porque, añade, "sirven como ejemplos inspiradores de cómo podemos abordar cuestiones difíciles con ligereza, sin negarlas ni suprimirlas".

Algo que desde Holla Hoop llevan haciendo desde su creación, en 2021. Desde entonces, realizan intervenciones a gran escala, sobre todo en espacios deportivos. Su misión es convertir los lugares que transforman en entornos acogedores y sostenibles.