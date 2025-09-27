CORA, la app que usa inteligencia artificial para repoblar los pueblos vacíos de la España rural

La España rural sigue sufriendo su particular pandemia: la de la despoblación y la soledad no deseada, con cifras que llegan hasta un 20% de la población afectada, especialmente en municipios pequeños y envejecidos.

El fenómeno, acelerado en las últimas décadas, ha dejado edades medias cada vez mayores y ha fragmentado el tejido social que antaño mantenía la vida en los pueblos.

En este contexto nace CORA, una aplicación que hace las veces de 'Tinder rural' y que emerge como una respuesta concreta y tecnológica pensada para unir a quienes no desean perder sus raíces, pero tampoco resignarse a estar solos.

Fue ideada por el periodista Ramón Pradera, que conoce el territorio rural como pocos. Tras años presentando los informativos en Antena 3, se dedicó a recorrer España pueblo a pueblo.

Primero por pasión, y luego como fundador de Vente a vivir a un pueblo, una plataforma que ha conseguido que más de 3.500 familias se instalen en municipios rurales en cinco años.

Así se fraguó el germen de CORA, a través de hacer un ejercicio de "escucha directa". "Cuando me marchaba de un pueblo, muchos vecinos me decían que a ver si hacía algo para la gente sola. Les hemos escuchado y hemos creado CORA", contó Pradera durante la presentación del proyecto.

Un 'Tinder rural'

CORA es una app móvil desarrollada desde cero por el equipo tecnológico de Vente a vivir a un pueblo, sin usar bases de datos externas ni fórmulas importadas.

El usuario se registra a través de la web oficial y comparte sus datos personales, inquietudes, gustos y aspiraciones. La inteligencia artificial analiza las afinidades y propone matches que pueden derivar en amistad, conversación o pareja, según lo que busque cada uno.

Imagen de la pantalla de inicio de 'Cora'.

Pero CORA tiene una doble línea de actuación. Por un lado, conectar a quienes viven en soledad y necesitan compartir charlas, apoyo o compañía. Por otro, facilitar el encuentro entre solteros rurales y urbanitas que buscan una vida pausada y valores conectados a la tierra.

El proceso de coincidencias es progresivo y dinámico: cuanta más información y detalle comparta el usuario, más ajustadas serán las propuestas para crear vínculos duraderos.

La aplicación fue presentada en la Plaza Mayor de Castrojeriz (Burgos) en febrero de 2025, con Luján Argüelles como madrina del acto y con el respaldo de la Diputada de Reto Demográfico, Susana Díez Martínez.

Argüelles, con experiencia en programas de búsqueda de pareja rural, destacó la pureza y la mirada limpia de la gente de los pueblos.

Mientras, para Díez, CORA responde a una urgencia social creciente. "Se han perdido muchos bares en pueblos pequeños que eran vitales para socializar. Un proyecto como este es fundamental en estos tiempos", apuntó.

La CORAVAN

El éxito inicial fue rotundo: más de 1.300 registros en tres días, con la meta de 10.000 inscripciones a finales de febrero.

Pradera y su equipo tienen claro que la experiencia de usuario depende de la masa crítica: no activarán la app plenamente hasta alcanzar ese volumen de participantes, porque quieren que los matches sean precisos y las interacciones valiosas.

Pero para asegurarse de que eso ocurra, y en vías de promocionar la iniciativa, nació la CORAVAN, una furgoneta que recorre y anima a los pueblos de toda España a sumarse.

La CORAVAN.

Ya ha pasado por localidades de Segovia o Burgos, y sigue siendo una pieza estratégica para acercar la digitalización a pequeñas comunidades.

Pero CORA no es un proyecto aislado. Forma parte de una estrategia de revitalización que incluye vídeo-fichas de pueblos, bolsas de trabajo, asesoría para emprendedores y servicios de formación y digitalización rural.

La filosofía de Pradera es pasar de la "España vaciada" a la "España de las posibilidades", apostando por mostrar la calidad de vida y las oportunidades que existen a menos de dos horas de cualquier ciudad.

La herramienta también se dirige a urbanitas interesados en la vida rural, facilitando encuentros entre quienes buscan pareja y quienes desean simplemente conversar sobre la actualidad o las inquietudes cotidianas.

Innovación y futuro

Por ahora, el desarrollo de CORA está en permanente evolución. "Vamos probando y mejorando en cada versión", explicó Pradera.

El objetivo es ofrecer una aplicación segura, intuitiva y personalizada. En ella, la privacidad es fundamental, así como el desarrollo de una comunidad que crezca a partir de sus propios intereses y afinidades, sin base de datos compradas ni perfiles falsos.

Pero la verdadera innovación de CORA no reside sólo en la tecnología, sino en su vocación de cambiar el relato de lo rural. "Hablamos mucho de sostenibilidad, pero hay que cuidar la sostenibilidad emocional de las personas", remarca Luján Argüelles.

CORA crea comunidad, teje redes de apoyo y da voz a quienes no quieren quedarse solos. Y demuestra así que la tecnología, bien utilizada, puede ser la varita mágica para revitalizar la vida rural y combatir los silencios que la despoblación y el abandono rural han impuesto.