Más fuerte (y barata) que el acero: así es la supermadera que ya fabrica una empresa de Estados Unidos

El mundo, la economía y todos los aspectos de esta última se encaminan a una transición, voluntaria o forzada, en la que a veces se superponen los anuncios de grandes innovaciones que luego nunca se ven en la vida real. El de la supermadera podría haber sido uno de ellos.

Anunciada por un artículo académico publicado en Nature en 2018, se trataba de un desarrollo tecnológico del investigador Liangbing Hu, de la Universidad de Maryland. Este científico, conocido por su madera transparente presentada dos años antes, había conseguido fabricar en el laboratorio una madera más resistente que el acero.

Aplicando un proceso químico y de compresión, el doctor Hu y su equipo habían conseguido un material cinco veces más delgado y 12 veces más resistente que el normal. Su procedencia, en principio, es 100% sostenible y se puede manejar con herramientas normales de carpintero.

Decir que es más dura que el acero tampoco es una licencia poética. La superwood, como la bautizaron sus creadores, posee un 50% más de resistencia a la tracción —la cantidad de tensión que puede soportar un material antes de deformarse o romperse— y diez veces mejor relación resistencia-peso —la cantidad de carga que puede soportar en relación con su propio peso— que el acero.

La duda, o la dificultad, como en tantos otros materiales nuevos, incluidos muchos que se desarrollan en España, es si es posible escalar el proceso a nivel de fabricación industrial, de forma que sea rentable comercializarla y algún día los edificios nuevos se construyan con vigas de esta supermadera.

Ahora parece que, al menos en este caso, será así. InventWood, la empresa fundada en 2021 por Hu junto a otros socios y surgida en el seno de la propia Universidad de Maryland, ha anunciado que desde este verano se encuentra produciendo supermadera para la construcción a nivel comercial, y que prevé abrir una segunda planta de fabricación de aquí a final de año.

Un millón de metros cuadrados

Sus objetivos no son modestos, ya que esperan empezar produciendo nada menos que un millón de metros cuadrados al año. Levantar la primera fábrica de supermadera en el municipio de Frederick, en el estado de Maryland, EEUU, ha necesitado una inversión inicial de nada menos que 15 millones de dólares.

Las primeras aplicaciones que tendrá estarán destinadas al sector de la construcción, pero, en principio, serán superficiales, como revestimientos y otras similares. Pero el objetivo, ya lo han avisado, es acabar fabricando la estructura completa de un edificio, a base de vigas de este nuevo material.

Estos últimos siete años el trabajo de Hu y su equipo ha consistido en ir simplificando, refinando y abaratando el proceso. Cuando se anunció el invento, en 2018, se tardaba al menos una semana en obtener la supermadera, pero ahora mismo solo conlleva horas.

Obtener supermadera

El proceso consiste en disolver la lignina, el polímero que endurece la madera, en productos químicos procedentes de la industria alimentaria.

Después, la madera se comprime a 65 °C, colapsando su estructura celular para aumentar los enlaces de hidrógeno entre las moléculas de celulosa.

La motivación de Hu siempre ha sido reducir el impacto ecológico del sector de la construcción, ya que el acero y el hormigón suponen un 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero de los edificios. La supermadera está destinada a sustituirlos a los dos.

Su mayor ventaja es que los profesionales pueden manejarla con herramientas ya existentes y que se utilizan para la madera normal en la actualidad. Es decir, hablamos de un material más resistente que el acero pero mucho más fácil de moldear y adaptar a las necesidades de cada obra.

Mucho más rentable

El filtro inicial es el precio, pero desde InventWood esperan que a la larga se demuestre un material mucho más rentable. ¿Por qué? Por su mayor capacidad de resistencia en función de su propio peso.

Es decir, ahora mismo la supermadera sería cara comparada con otras maderas, entre los 27,5 y los 55 dólares por kilo, que es el precio que alcanzan las premium o de alta gama. El acero actualmente se cotiza entre los 2 y 4 dólares por kilo.

Pero claro, al tener una mayor resistencia y, sobre todo, mejor relación resistencia-peso, una viga de unos cinco kilos de supermadera podría tener mayor capacidad de carga que una de acero de 45, convirtiéndola en mucho más competitiva al ofrecer un mejor rendimiento.

Si tenemos en cuenta que producir una tonelada de acero emite casi dos toneladas de dióxido de carbono y que la madera, por el contrario, retiene CO₂, las ventajas medioambientales son evidentes.

Ni se pudre, ni se corroe

Pero es que, además, desde InventWood han querido destacar su resistencia a la corrosión y la putrefacción.

Asimismo, aseguran que se puede construir un edificio completamente de supermadera y eliminar la necesidad de otros elementos estructurales y materiales.

Para el futuro ya de ciencia-ficción quedan aplicaciones que el doctor Hu sugirió en 2018: en la fabricación de vehículos, aeronaves o muebles, dada su moldeabilidad. También supondría un ahorro comparada con la fibra de carbono.

Pero antes de lograr ver esa realidad, llegará un edificio cuya estructura sea completamente a base de vigas de esta supermadera. Ese es, a fin de cuentas, el sueño de sus creadores.