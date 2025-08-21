Ocho de cada diez locales costeros ya son 'eco': Cataluña, Andalucía, Baleares y Cantabria comparten el podio del reciclaje

Un hostelero vaciando sus botellas de vidrio en el contenedor verde. Cedida Ecovidrio

Cataluña es la líder absoluta en cuanto a sostenibilidad de la hostelería se refiere. Así, al menos, lo asegura el tercer Barómetro sobre la sostenibilidad hostelera de nuestras costas de Ecovidrio.

El Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) encargado de la gestión del vidrio en España, indica que, según su estudio, Cataluña ha obtenido una nota de 8,5 sobre 10 en su análisis. Le siguen Andalucía, con un 7,9; Islas Baleares y Cantabria, con un 7,8; la Comunidad Valenciana, con un 7; y la Región de Murcia, con un 6,7.

Este estudio, explican desde la entidad, se realizó entre el 5 de mayo y el 11 de julio de 2025. Y se hizo a través de encuestas presenciales a más de 13.975 establecimientos de hostelería en las seis comunidades costeras analizadas.

El barómetro, recuerdan desde Ecovidrio, confirma "la consolidación del compromiso ambiental del sector hostelero en las costas españolas". Pues casi ocho de cada diez establecimientos de las zonas del litoral con más concentración turística de España ya aplican medidas de sostenibilidad en la gestión de sus negocios.

El mayor crecimiento

Por tipología de establecimiento, los hoteles encabezan la implantación y aplicación de medidas de sostenibilidad con un 85,5%, seguidos por restaurantes (80%), locales de ocio (77%) y cafeterías (73,3%).

Asimismo, el estudio revela que han sido los hosteleros andaluces los que han registrado el mayor crecimiento en la aplicación de medidas de sostenibilidad, pues han crecido un 7% respecto al barómetro de 2023.

Residuos, energía y agua La correcta gestión de residuos crece un 8% en nuestro país. Según el barómetro, "se consolida como la palanca de sostenibilidad mejor gestionada por los establecimientos y alcanza un 85,3% de implantación". A esto le siguen las medidas de eficiencia energética (81,3%) y el uso responsable del agua (76,8%).

Asignatura pendiente

Actualmente, según los datos de Ecovidrio, el 85,3% de los hosteleros ya aplican "medidas correctas" para gestionar sus residuos.

El vidrio y el aceite de cocina usado son las fracciones mejor gestionadas, con un 97,2% y un 95,9% de reciclaje respectivamente. Les siguen el papel y cartón, con un 91,4%, y los envases ligeros, con un 87,9%.

El barómetro hace una especial mención al avance en la gestión de los residuos orgánicos, que en la primera edición se consideraba "la asignatura pendiente" y ahora registra un crecimiento del 50%, situándose en el 83,1%.

Esto, dicen desde Ecovidrio, "pone de manifiesto el compromiso cada vez mayor de los hosteleros en la gestión correcta de todos sus residuos y su afán por avanzar hacia un modelo de gestión más circular".

Los mejores entre los mejores

El tercer barómetro va acompañado del Movimiento Banderas Verdes, con el que Ecovidrio reconoce a los diez establecimientos hosteleros más comprometidos con la gestión ambiental en las costas andaluzas, catalanas, valencianas, baleares, murcianas y cántabras.

Botellas de vidrio en un chiringuito de playa. iStock

Los ganadores en esta edición son Surla (Tarifa, Cádiz), El Farillo (Motril, Granada), La Cueva (Ayamonte, Huelva), Catalina (Gavà, Barcelona), Les Corones (Torroella de Montgrí, Girona), Baobab Soul Kitchen & Bar (San Juan Playa, Alicante), Rubén Miralles (Vinaròs, Castellón), Can Mimosa Ibiza (Santa Eulària des Riu, Ibiza), CP8 (Cabo de Palos, Murcia) y La Torre by Marañón (Galizano, Cantabria).

Todos ellos, dice el SCRAP, destacan por sus iniciativas en sostenibilidad y economía circular. El premio para todos estos hosteleros no es otra que una master class y una degustación a cargo del chef Ricard Camarena, cuyo restaurante cuenta con una Estrella Verde Michelin.