'Listarural', la aplicación que busca llenar la España vaciada: "Queremos que vivir en un pueblo sea una opción atractiva"

¿Es usted un urbanita saturado de la ciudad, y más desde la pandemia, que busca huir al pueblo de sus sueños? Aunque el éxodo de regreso al campo no ha llegado a producirse como predijeron los hados y el teletrabajo, sigue habiendo muchas personas –sobre todo familias– que optan por mudarse a un entorno rural donde combinar precios más bajos, ambiente más sano y alguna comodidad más.

Al mismo tiempo, si algo no falta en España, son municipios deseando atraer nuevos vecinos y frenar su despoblación. El problema, detectado por dos ingenieros informáticos andaluces, es que unos y otros no saben encontrarse.

Los pueblos no tienen clara la información que necesita el que busca casa, y los futuros vecinos no saben cómo asegurarse de que podrán teletrabajar, desplazarse o si existen servicios como colegios o centros de salud. O pueden encontrar toda esa información, pero por separado. Así que crearon una aplicación para unirlos a todos: 'Listarural'.

"El proyecto nació hace casi tres años porque me costaba trabajo independizarme cuando me mudé de Jerez de la Frontera a Sevilla capital", explica Pedro Escobar, cofundador de 'Listarural' junto a Juan López de la Calle.

"Digamos que con el salario de junior y viendo el coste de la vivienda, lo tenía difícil. Muchos de mis compañeros vivían en la zona del Aljarafe, así que empecé a buscar un pueblo al que mudarme. Y no encontraba porque no tenía clara la combinación de precios que me podía permitir, distancia y una conexión que me permitiese teletrabajar los días que hiciese falta. Cada pueblo ponía los datos de una forma y había que hacer una especie de trabajo de investigación", añade.

Actualmente, la web tiene listados 55.000 pueblos, que en realidad son 7.000 municipios y otras 48.000 pedanías o anejos de los mismos. Si uno entra en la página principal, la ficha indica en primer lugar una información básica de número de habitantes, precio medio de la vivienda y calidad de la conexión a internet.

Luego, si uno hace clic, aparecen datos más concretos: si existen centro de salud y colegio en el mismo núcleo urbano, la parada de tren y de bus más cercana, la situación geográfica exacta y distancia de otros municipios...

La interfaz de 'Listarural' ha ido cambiando con el tiempo en estos tres años. Al principio era una ficha en la que el usuario, entonces muy enfocado a nómadas digitales, ponía los elementos que le resultaban más decisivos y el sistema le hacía una criba.

Posteriormente, lo sustituyeron por un asistente virtual con el que charlar a través de un chat, y que básicamente hacía lo mismo, pero mediante una conversación. Ahora mismo se puede elegir entre los dos. El sistema se alimenta de bases de datos públicas, de los propios pueblos, diputaciones, mancomunidades o el Estado central, a través de un algoritmo propio.

Fresneda de Altarejos, Cuenca.

Los diseñadores de Listarural presentan su proyecto como alineado con los Objetivos 11 y 17 de los ODS (Ciudades y Comunidades Sostenibles y Alianzas para conseguir los objetivos) y afirman creer "en una España donde ir a vivir a un pueblo se perciba como una opción válida y atractiva".

"Nuestro objetivo es ayudar a que habitantes de pueblos, ayuntamientos, asociaciones y mancomunidades sean agentes de cambio, participando de forma activa en mejorar su información pública disponible, cambiando así la idea que se tiene de vivir en un pueblo", afirman.

"Hemos lanzado varias encuestas para tener claro el tipo de usuario que tenemos", explica Escobar a ENCLAVE ODS, "por ejemplo, por rango de edad o tipo de trabajo. Y nos ha sorprendido que sean perfiles bastante variados. Por un lado, personas jóvenes que se plantean irse a vivir a un pueblo en el futuro; por otro, también extranjeros que se quieren mudar a España… o seniors, que en su jubilación buscan tal vez una segunda residencia en la que descansar o pasar parte del año".

Los que buscan teletrabajar, de cualquier edad, "son alrededor del 40%, es decir, están lejos de ser todos, pero es una proporción muy alta. Por eso le damos tanta importancia al dato del internet", comenta.

Los otros datos claves que más les piden son "si hay centro médico en el mismo núcleo o cerca. Y un problema de parte de la España vacía y que no se comenta tanto: la disponibilidad de vivienda. Eso sí que lo hemos hablado también con ayuntamientos y grupos de acción local. O no hay vivienda disponible o está muy abandonada y necesita una reforma demasiado grande. Es difícil controlar esos datos y queremos que también estén disponibles".

El reto de Listarural ahora no dista mucho del que tienen algunos pueblos de su archivo: hacerse sostenible. Además de estar abierta a los usuarios, la web y la app ofrecen sus servicios a municipios concretos que quieran captar vecinos de cualquier perfil y deseen promocionarse desde la web.

"Es la forma de seguir funcionando", añade Escobar, que lo pone en paralelo al miedo principal del urbanita que se exilia: "no saber adaptarse a su nuevo estilo de vida, que igual había idealizado un poco", finaliza.