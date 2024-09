La NASA advierte sobre el gran asteroide que lleva días acercándose a la Tierra: mide 290 metros

La Agencia Espacial de Estados Unidos (NASA) ha activado sus protocolos de vigilancia debido a la cercanía de una serie de asteroides a la Tierra. Uno de ellos, catalogado como "potencialmente peligroso" y nombrado 2024 ON, cuenta con unas proporciones impresionantes, de aproximadamente 290 metros y ha sido clasificada como un Objeto Cercano a la Tierra (NEO, por sus siglas en inglés).

El asteroide viaja a una velocidad de 31.666 kilómetros por hora (aproximadamente 25 veces la velocidad del sonido), lo que lo convierte en una entidad a tener en cuenta en el monitoreo de objetos cercanos. Fue capturado el 9 de septiembre y se acercó más que nunca a la Tierra el pasado martes 17.

La mayoría de estos asteroides se encuentran en el cinturón de asteroides, una región del sistema solar situada entre Marte y Júpiter; sin embargo, esta roca espacial ya pasó cerca de la Tierra en 2013 y se espera que haga otro acercamiento en el año 2035.

En este momento, el asteroide 2024 ON está a una distancia de 621.000 millas (unos 999.400 kilómetros) de la Tierra. Aunque no representa un peligro inminente, esta proximidad se considera significativa desde un punto de vista astronómico.

Según el ingeniero Davide Farnocchia, del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA, eventos como este, en los que asteroides de gran tamaño se aproximan a nuestro planeta, ocurren con una periodicidad de entre cinco y diez años.

Uno de los incidentes más recientes relacionados con objetos espaciales tuvo lugar en el mismo 2013, cuando un meteorito explotó sobre la ciudad de Chelyabinsk, en Rusia. La explosión provocó una onda expansiva que supuso importantes daños materiales y lesiones leves a millas de personas.

Sin embargo, el asteroide que se ha acercado a la Tierra estos días no representa un peligro inminente de colisión con nuestro planeta. A pesar de ser denominado como 'potencialmente peligroso', la NASA los clasifica como tal cuando se acercan a menos de 7,5 millones de kilómetros de la órbita terrestre.

Además, un asteroide del tamaño de 2024 ON no ha colisionado con la Tierra desde tiempos prehistóricos, aunque se haya acercado considerablemente. No obstante, forma parte de las obligaciones de la NASA advertir cuando uno de ellos se aproxima.

Otros asteroides que se acercan a la Tierra

A pesar de la atención que ha generado este asteroide, 2024 ON no es el único objeto celeste que pasará relativamente cerca de la Tierra en un futuro cercano. Desde la página web de la NASA, se pueden observar algunos de ellos, su dimensión, la distancia a la que están y el día que se aproximarán más.

Asteroides que se aproximan a la Tierra. NASA.

Actualmente, varios asteroides están en trayectorias que los llevarán a distancias que oscilan entre 1,7 y 6,2 millones de kilómetros. Uno de ellos es el asteroide 2013 FW13, que tiene un diámetro de alrededor de 155 metros. Se espera que este objeto haga su aproximación más cercana a la Tierra en solo unos días.

La NASA monitorea estas aproximaciones utilizando sus avanzados sistemas de detección de objetos cercanos a la Tierra (NEOs) para anticipar cualquier posible riesgo y garantizar la seguridad del planeta. Estos esfuerzos forman parte de su misión de Defensa Planetaria, que busca mejorar la capacidad de predecir y mitigar posibles impactos.