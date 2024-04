Manadas, violencia y niños violadores: el 1,7% de los agresores sexuales en España tiene menos de 9 años

Las agresiones sexuales detectadas por el teléfono y chat de ayuda a la infancia ANAR aumentaron un 55,1% en los últimos 5 años. Además, por cada caso en 2008, se registraron 4,5 en 2023, es decir, han aumentado en un 353%.

Los datos que arroja el estudio Agresión sexual en niñas y adolescentes según su testimonio de la Fundación ANAR son, cuanto menos, escalofriantes. Entre enero de 2019 y junio de 2023, el equipo de psicólogos de la organización dio asistencia a 4.522 menores (3.560 niñas y mujeres adolescentes, 959 varones y 3 personas no binarias).

“Está habiendo un repunte de agresiones”, explica a ENCLAVE ODS la directora de las Líneas de Ayuda de la fundación, Diana Díaz, quien asegura que “el panorama no es nada alentador”. Su equipo es el encargado de responder al teléfono cada vez que entra una llamada y ha sido el primero en detectar, con el contacto diario, este aumento de violencia sexual entre y contra menores.

Y si bien los fenómenos sociales como el Me Too estadounidense o el reciente Se Acabó español, explica Díaz, han generado un “impacto” y han ayudado a “poner nombre a este tipo de violencia”, la realidad es que las agresiones aumentan. Como también ocurre en otras edades, pues no hay que olvidar que solo en 2023 se produjeron 19.981 delitos contra la libertad sexual conocidos por las Fuerzas de Seguridad.

Por eso, Díaz apunta a “lo tecnológico” como principal causa de este aumento. Porque, recuerda, “ha repercutido en todas las violencias y en todos los temas de salud mental”. Incluso recuerda que el primer motivo por el que los menores y su entorno llaman en la actualidad al teléfono de ayuda ANAR es el acoso online. Y es que, lamenta, “la tecnología ofrece el escenario propicio para el agresor para llegar a la víctima de otra manera, además de la presencial, y con muchísima ventaja para que se dé esa persuasión, ese chantaje, esa extorsión”.

Aunque no solo eso. Los peligros de la digitalización ponen también el foco en los perpetradores. “Los menores de edad, que también son agresores, encuentran esa fuente de modelos de referencia inadecuados en la pornografía, que es donde se están educando”, incide Díaz. Porque, matiza, “la sexualidad sigue siendo un tabú, no se habla en las familias”.

Agresores de menos de 9 años

Dejar en manos de la pornografía a un clic de distancia la educación sexual está provocando que las manadas y los menores agresores vayan en aumento. Según el estudio de la Fundación ANAR, las violaciones grupales representan el 10,9% del total. Además, el 1,7% de los agresores sexuales tiene menos de 9 años y el 2,3%, entre 10 y 12.

"En esas edades tan tempranas, lo que están haciendo los niños es replicar algo que han visto o que han vivido, probablemente un abuso sexual que han vivido ellos en algún momento dado que no se ha abordado adecuadamente, que no ha tenido un espacio terapéutico”, indica Díaz para explicar estos datos.

Pero, por otro lado, la experta insiste en que "el acceso a las pantallas y la exposición de los menores a material pornográfico o a escenas sexuales hace que los niños lo normalicen y lo reflejen en sus conductas". Lo mismo ocurre con los adolescentes de entre 13 y 17 años, que constituyen el 17,1% de los agresores.

El 78,9%, en cambio, sería mayor de edad. Y es que el perfil del agresor es el de un hombre mayor de edad del entorno de la víctima; en el 50,3% de las ocasiones, es un miembro de la familia.

Por su parte, la edad media de las víctimas está en los 12,5 años, y 7 de cada 10 menores víctimas de violencia sexual tiene entre 13 y 17 años. En la mayoría de los caos (68,3%) es la madre de la víctima la que llama al teléfono ANAR “preocupada” en busca de ayuda.

Las señales de alerta, indica Díaz, están en los cambios bruscos de conducta, en la ansiedad, la ideación suicida o, incluso, en la práctica de “juegos hiper mega sexualizados”. Además, 3 de cada 10 víctimas no denuncian ni tienen intención de hacerlo.

Cómo actúa ANAR

Cuando el teléfono de ayuda ANAR suena, el primero en descolgar es un miembro del equipo de psicólogos que lidera Díaz. Son ellos los que, cuenta, están "al frente" de las llamadas. Esta persona hace una "exploración en profundidad de las distintas áreas de la vida de la menor para saber cuál es el riesgo y cuál es su situación", afirma.

En esos primeros minutos de llamada, se identifican los "indicios, los parámetros de gravedad, de urgencia" del caso. Y, sobre todo, se analiza si la menor tiene adultos que la puedan proteger en su entorno e, incluso, quién podría ser el agresor.

Eso sí, recuerda Díaz, "cada caso es único". De ahí que parte de la orientación que ofrecen en casos de violencia sexual sea "a nivel psicológico", pero también "jurídico y social". Y con las agresiones, además, es imprescindible que cuenten con el apoyo de profesionales necesario.

Es en ese momento que derivan al menor a los recursos que existen en su entorno y que la fundación aglutina en una guía de apoyo a la infancia para todas las comunidades autónomas. Y luego están, indica Díaz, "los casos de grave riesgo, de emergencia, situaciones de desamparo, donde hay que actuar de inmediato, porque se ha cometido una agresión sexual y esa adolescente no tiene en ese momento a nadie que la pueda ayudar". En esos casos, ANAR interviene directamente con los organismos competentes.

Desde el teléfono de ayuda han hecho 25.264 derivaciones en los últimos cinco años a otros recursos y organismos y 1.502 intervenciones de emergencia, porque está en riesgo la integridad de la menor de edad. Ambas cifras, lamenta, "han ido en aumento".