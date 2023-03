En este país nórdico utilizan una app para ver si su cita es un familiar: "Muchos se han liado con su prima lejana"

Con una población de alrededor de 330.000 habitantes y dos tercios de ellos viviendo en la capital, Reykjavik, no es difícil compartir parientes lejanos en Islandia. Con una población homogénea y con poca inmigración hasta hace más bien poco, es bastante frecuente tener un 'accidente' cuando se tiene una cita.

“Todo el mundo ha oído alguna historia sobre alguien que ha ido a una reunión familiar y se ha encontrado con alguna chica con la que se había enrollado hace un tiempo”, dijo Einar Magnusson, un diseñador gráfico de Reykjavik, la capital de Islandia a USA News Today. “No es una sensación cuando te das cuenta de que esa chica es tu prima segunda”.

Para evitar estas sorpresas, unos ingenieros desarrollaron una aplicación móvil para tener una cita con tu primo o prima lejana. La aplicación, llamada Íslendinga, es básicamente un registro genealógico creado con la intención de verificar si una posible pareja romántica es un pariente lejano antes de pasar a cosas mayores.

La empresa, Sad Engineers Studios, creó la app utilizando como base de datos la genealogía online de 720.000 islandeses. En esa base, que se llama Íslendingabók o El libro de los islandeses, existe un registro de todos los habitantes de la isla desde el siglo XI y cómo se han relacionado a través de los siglos.

Tal y como explican desde Culture Trip, los usuarios solo tienen que escribir un nombre para ver los resultados. Y, en una cita, si ambos tienen descargada la aplicación en el teléfono, pueden juntarlos y averiguarlo directamente, algo que los creadores han llamado “Spoiler de incesto” (Sifjaspellsspillir).

"La genealogía es el pasatiempo nacional de Islandia", señaló Friðrik Skúlason, un ingeniero de software que comenzó a construir la base de datos Íslendingabók en la década de 1980 a NBC News. "En promedio, si eliges a dos personas en la calle al azar, encontrarás que tienen una relación de 6 o 7 generaciones".

Aunque esa es una de las principales utilidades, la aplicación también sirve para la tediosa tarea de tener que recordar todos los nombres de los familiares. Por ello, en Navidades, señalaron desde la organización, hay varios picos en la actividad.

“Supongo que cuando la gente está escribiendo tarjetas de Navidad y tratando de recordar cuál es el nombre del tercer hijo del tío Joe, etc. , y durante el verano, cuando la gente planea las tradicionales reuniones familiares”, indicó a NBC Skúlason.

El problema de los apellidos

A diferencia de otros países occidentales, en Islandia no existen los apellidos, o al menos no como los conocemos. El sistema que se utiliza no es ni patronímico ni matronímico. Esto es, el hijo adopta el nombre de pila de su padre o madre junto a un sufijo. Si es niño, se añade el sufijo -son. Si es niña, se añade -dottir.

Por ejemplo, en el caso de la islandesa más famosa internacionalmente, Björk, su nombre completo es Björk Guðmundsdóttir. Es decir, es hija de Guðmunds. O, Hafþór Júlíus Björnsson —hijo de Björns—, conocido por interpretar a La Montaña (Gregor Clegane) en la archifamosa serie Juego de Tronos.

Así, cada generación tiene unos nombres muy diferentes a la generación que le precedió. Los primos, primas, tíos, tías, sobrinos o sobrinas tienen nombres muy diferentes entre sí, lo que hace terriblemente complicado saber quién pertenece a tu familia —aunque sea lejanamente— y quién no.

