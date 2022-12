¿Cómo serán los envases del futuro? Más sostenibles, de fibras como paja, cáscaras de cacao, algas o reciclados

Desde hace unas pocas décadas, el uso de envases y embalajes se ha disparado por el mundo. El comercio online, las grandes superficies comerciales, la globalización... todo hace que se necesite cada vez más el sector del packaging, pero debe incluir conceptos como la sostenibilidad y la economía circular para evitar el exceso de residuos muy contaminantes, como el plástico de un solo uso o el PVC, considerado un veneno ambiental.

Por eso, es una muy buena noticia los últimos avances tecnológicos realizados por DS Smith, compañía líder en packaging sostenible en Europa y América. Acaba de anunciar que está investigando nuevos e innovadores materiales para su proceso de fabricación de papel y soluciones, que incluyen paja, margaritas, cáñamo, cáscaras de cacao o algas.

"Queremos que sean lo más eficientes y sostenibles posible para que los clientes puedan hacer el mejor retorno de envases y embalajes", explica a EL ESPAÑOL-Enclave ODS Ignacio Montfort, managing director de DS Smith Iberia.

[La opción sostenible para envasar: así es el 'packaging' biodegradable elaborado con algas marinas]

La compañía está probando una serie de fibras alternativas como parte de su plan de I+D+i de 117 millones de euros para acelerar su labor en la economía circular. El programa estudiará el potencial de las fibras y la capacidad de estos materiales para sustituir al plástico con el fin de diversificar la gama de fuentes usadas para packaging.

DS Smith está investigando el uso de plantas, como las margaritas, por su contenido en fibra y su potencial para ser transformados en papel. Adicionalmente la empresa ha llevado a cabo los primeros ensayos del sector en los que se explora el posible uso de las algas marinas como materia prima para eliminar los plásticos problemáticos sustituyéndolos por envases de cartón, envoltorios de papel y bandejas de cartón.

El departamento de innovación de DS Smith está experimentando, además, con cáscaras de cacao para el cartón de los envases de chocolate y está estudiando otros materiales con un buen perfil medioambiental. Por ejemplo, los residuos agrícolas en forma de paja y plantas como el cáñamo o el miscanto que, en algunos casos, podrían requerir mucha menos energía y agua para su producción que algunas materias utilizadas tradicionalmente para la fabricación de papel.

"No solo es sustituir por fibras más alternativas, estamos también intentando reducir la cantidad utilizada", añade Montfort.

Cartón hecho con cáscaras de cacao de DS Smith DS Smith

Economía circular y sostenibilidad

Como parte de su estrategia de sostenibilidad Now and Next, DS Smith tiene la ambición de optimizar el uso de la fibra para las cadenas de suministro individuales en el 100% de sus nuevas soluciones de embalaje para 2025 y optimizar cada fibra para cada cadena de suministro para 2030.

"Nuestra compañía trabaja en un 95% con papel reciclado, es el camino hacia la economía de la sostenibilidad. Y nuestra estrategia Now and Next incluye el objetivo de retirar de nuestra cadena de suministro aquellos materiales de difícil reutilización o de alto impacto ambiental", añade el responsable de DS Smith en España.

"Las nuevas generaciones están dispuestas a pagar un precio más alto si con ello se mejora en sostenibilidad, y por eso es parte interesada en un packaging de cartón que sea lo más respetuoso con el planeta".

Sin embargo, Ignacio Montfort reconoce que es difícil que el usuario final sepa el origen del envase que está utilizando. "Nuestros clientes son grandes compañías, y sabemos que tenemos que educar a los stakeholders de toda nuestra cadena de valor".

Ignacio Montfort, managing director de DS Smith Iberia. DS Smith

El trabajo de optimización de la fibra de DS Smith y los avances en materia de sostenibilidad en general pueden consultarse en su último informe de sostenibilidad.

Agricultura y plástico

Hay dos grandes puntos negros en un sector que claramente está cambiando hacia un modelo más sostenible: la agricultura y el plástico. Cada año se utilizan 6.122 millones de metros cuadrados de cartón ondulado, de los cuales el 78,4% están hechos de fibra reciclada.

¿Cuál es el otro 21,6%? Es fibra virgen, pero también se utiliza plástico. "España es el principal país hortofrutícola de Europa, y utiliza cajas de plástico para distribuir su mercancía. Es difícil que el cartón reciclado pueda ser una alternativa a día de hoy porque se necesita sostener el peso de vegetales y frutas, pero nuestro compromiso es conseguir alternativas sostenibles", añade Montfort.

"Ya hemos diseñado un sistema de cartón para el pescado y el marisco, así que confiamos en que en el futuro podamos continuar encontrando alternativas que sustituyan el plástico en los envases", concluye el experto.

Sigue los temas que te interesan