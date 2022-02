Altruist, la crema que ayuda a los albinos africanos y reduce la incidencia del cáncer de piel

El doctor Andrew Birnie y el economista David Westerbeek son dos grandes amigos que perseguían el objetivo de "hacer algo bueno en el mundo", cuentan. Entonces nació Altruist, una marca de productos de especificación dermatológica de alta calidad para reducir la incidencia del cáncer de piel que tiene un especial vínculo con las personas albinas en África.

Los albinos son objeto de discriminación en muchas partes del mundo, según Naciones Unidas (ONU) una de cada 1.400 personas es albina en el continente africano, donde se cometen la mayor parte de las agresiones físicas hacia estas personas.

Birnie explica que el albinismo es "una afección heredada genéticamente, especialmente frecuente en África Oriental, ya que hay más personas portadoras del gen afectado". Muchos de ellos presentan signos de daño solar pasados los 10 años y llegan a morir jóvenes debido al cáncer de piel causado por la falta de melanina.

Altruist reduce la incidencia del cáncer de piel.

Aunque eso no es todo, durante su vida, debido a su aspecto blanco en comparación con el resto, "les ha llevado al ostracismo y a ser tratados con recelo. A menudo se les deja al margen de la sociedad y luchan por encajar", cuenta Birnie.

Altruist en África

Los amigos se conocieron en 2010 en Durban (Sudáfrica). Allí el doctor se encontraba formando a dermatólogos locales sobre cirugía en cáncer de piel. Finalmente, terminó ayudando a la creación de una clínica especializada que trataba a personas que no podían permitirse pagar una atención o intervención.

A través de un amigo en común, ambos se conocieron gracias al surf, un hobby que comparten. Regresaron a Europa y decidieron iniciar la aventura de construir Altruist: "Nos preguntamos si sería posible combinar nuestros respectivos talentos para crear un protector solar de alta calidad y ponerlo a disposición del público al coste de los productos más baratos del mercado", cuenta Westerbeek.

Andrew Birnie y David Westerbeek, creadores de Altruist.

El nombre desprende la ética de la empresa. Según cuentan sus creadores, muestra una clara preocupación por el bienestar social. Asimismo, la propuesta era crear un producto "la gente no tuviera excusa para no usar y que pudiera aplicarse todos los días", detalla Birnie.

La gama de protectores de Altruist posee una protección equilibrada en todo el espectro UVB y UVA; "de hecho, la protección UVA es hasta 3 veces superior a la de muchos protectores solares europeos estándar", enfatiza el dermatólogo.

Además, los envases están producidos con materiales reciclados y aunque una de sus dificultades fue conseguir que a pesar de la alta calidad, los protectores tuvieran un bajo coste, finalmente lo consiguieron. Aunque eso supuso realizar mayores inversiones cada año.

No existe cura para la ausencia de melanina que caracteriza al albinismo, por eso, teniendo en cuenta la situación que viven los albinos en algunos países del continente africano, Altruist ha trabajado con Under the Same Sun, una organización benéfica canadiense que ofrece educación y futuro a las personas con albinismo. Pero también han donado protectores solares a la organización holandesa African Albinos.

Actualmente, envían 10 céntimos de cada tubo vendido a estas personas y desde que lanzaron sus productos, han donado un equivalente de 700.000 euros en productos.

Estigma y albinos

Las creencias y los mitos han puesto a la población albina en el centro de la diana en países como Tanzania o Zimbabue donde se llega a pensar que la brujería ha desencadenado esa condición. Según explica a la ONU el cantante maliense con albinismo Salif Kéita, "en esos momentos comienza la cacería de los albinos".

Para demostrar el compromiso de la comunidad internacional ante este problema, cada 13 de junio se celebra el Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo. El propósito es asegurar la protección de estas personas en los lugares donde sufren discriminación y agresiones.

Por este motivo, en 2017, Ikponwosa Ero, experta defensora sobre los derechos humanos de las personas con albinismo, explicó en la ONU las medidas que se estaban implementando a través de un plan de acción regional: "proveerles barras de hierro para sus puertas y ventanas para que puedan estar protegidos. También recomendamos educar a las madres y a las parteras para evitar el infanticidio".

La protección UVA de Altruist es hasta 3 veces superior a la de muchos protectores solares europeos

Las cifras de violaciones de derechos de albinos desde 2010 son reveladoras, la ONU señala que "se han registrado alrededor de 700 casos de ataques y asesinatos de personas con albinismo en 28 países del África subsahariana". Una cifra que, aseguran, sólo atiende a casos denunciados.

Por este motivo, Ero también recomendó la importancia de "proveer cemento a las familias que han perdido a sus familiares con albinismo, "para que sus tumbas no sean saqueadas", ya que algunas personas intentan vender los huesos de los fallecidos.

Acabar con el estigma garantizaría la supervivencia de esta población en diferentes regiones africanas. Proyectos como Altruist y la labor de organizaciones que trabajan en las zonas más afectadas es esencial para que así, algún día, el albinismo deje de convertirse en una condena.

