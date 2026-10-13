Desde 2021 Aquaservice ha evitado la generación de 11,2 toneladas de plástico evitadas. Aquaservice.

Por sexto año consecutivo, Aquaservice impulsa en La Vuelta un modelo de hidratación basado en la economía circular que, mediante el uso de envases reutilizables, permite evitar más de 1.280 kilos de plástico de un solo uso en esta edición.

Aquaservice y La Vuelta: seis años hidratando de forma sostenible a miles de personas

Organizar una competición de la magnitud de La Vuelta implica mover una auténtica ciudad itinerante.

Durante tres semanas, la competición despliega a más de 3.000 personas –entre ciclistas, equipos técnicos, periodistas, personal de organización e invitados– a lo largo de un exigente recorrido de más de 3.275 kilómetros.

En un desafío de semejante dimensión, el éxito de las 21 etapas no depende únicamente de superar los puertos de montaña o resistir las altas temperaturas.

En un entorno tan extremo, garantizar el bienestar y el rendimiento de todo el convoy pasa por una necesidad básica y vital: asegurar un acceso constante a una hidratación de la máxima calidad de forma cómoda y sostenible.

Es en este punto donde la labor de Aquaservice cobra su verdadero sentido. Como proveedor oficial de agua de La Vuelta, la compañía responde a este reto logístico desplegando un servicio de hidratación cómodo, sostenible y de calidad a lo largo de todo el recorrido.

Su propuesta une el cuidado de las personas con el del planeta: garantiza que todos los participantes dispongan del agua que necesitan en cada momento a través de un sistema circular de agua embotellada con dispensador.

De este modo, la sostenibilidad no se presenta como un elemento aislado, sino como la consecuencia natural de un modelo de servicio integral que, al tiempo que vela por la hidratación del pelotón y la organización, erradica la generación de residuos plásticos de un solo uso.

Una alianza que desde hace seis años ha transformado la manera de abastecer a la competición, demostrando que la alta exigencia deportiva y el compromiso medioambiental pueden avanzar de la mano, junto con La Vuelta es Más, el programa de RSC de La Vuelta.

Seis años de economía circular en ruta

En 2021, la compañía implantó por primera vez su sistema circular de agua embotellada con dispensador para evitar los plásticos de un solo uso derivados del consumo de agua.

En esta edición, la firma ha distribuido más de 40.000 litros de agua a través de puntos de hidratación repartidos por todo el recorrido, utilizando únicamente botellas reutilizables de 20 litros.

Con este despliegue, se evita la generación de más de 1.280 kilos de plástico de un solo uso durante las semanas de competición.

El mecanismo es tan sencillo como eficiente: tras su uso en los dispensadores, las botellas son recogidas, higienizadas bajo rigurosos controles de calidad y vuelven a introducirse en el circuito.

Gracias al sistema nativo en economía circular de Aquaservice, las botellas de 20 litros reutilizables de Aquaservice pueden llegar a distribuir entre 500 y 1.000 litros de agua a lo largo de su vida útil.

Esta alianza comenzó en 2021, convirtiendo a la carrera española en la primera gran vuelta ciclista profesional en adoptar un modelo de hidratación cómodo y sostenible.

El impacto acumulado en estos seis años alcanza cerca de 350.000 litros de agua repartidos y suma más de 11,2 toneladas de plástico evitadas, el equivalente a retirar del circuito más de 700.000 botellines de un único uso de medio litro.

“La sostenibilidad es ya un elemento clave en la organización de grandes eventos deportivos”, explica Margarita Baselga, CMO y directora de Marketing y Comunicación de Aquaservice.

“Después de seis ediciones, esta colaboración demuestra que es posible reducir el impacto ambiental de un evento de esta dimensión sin renunciar a la eficiencia ni a la calidad del servicio”, apunta.

Inspiración para el deporte y la cultura

El trabajo realizado en La Vuelta —tanto en su versión masculina como femenina— forma parte del Programa Deporte y Cultura Sostenible de la compañía, una iniciativa diseñada para transformar los eventos culturales y deportivos hacia su versión más sostenible.

Bajo este compromiso, Aquaservice colabora también con otras entidades de relevancia como la Federación Española de Balonmano, los Premios Goya y los Premios Feroz.

“Como compañía nativa en economía circular, creemos firmemente en la importancia de promover la sostenibilidad en el deporte y en todos los ámbitos de la sociedad”, añade Margarita Baselga.

“Es un orgullo para todo el equipo de Aquaservice ver cómo una competición de tanto prestigio avanza significativamente en este ámbito gracias al trabajo conjunto. Ya son seis años en este camino que recorremos juntos y esperamos que sean muchos más, haciendo de La Vuelta un evento cada vez más circular que sirva de ejemplo e inspiración para otras competiciones deportivas”, concluye la CMO y directora de Marketing y Comunicación de Aquaservice.

"Aquaservice y La Vuelta: seis años hidratando de forma sostenible a miles de personas", es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con Aquaservice.