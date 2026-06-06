La Ruta de las Grullas: la conexión entre mujeres suecas y españolas que combaten la soledad gracias a los viajes

Fotografía de uno de los encuentros de este grupo de mujeres. Cedida

Cada primavera y otoño, miles de grullas cruzan Europa en grupo, se relevan en el esfuerzo y avanzan juntas. La imagen de ese viaje es la que inspiró a Inés Ponce para poner en marcha la Ruta de las Grullas, un proyecto que hoy conecta a mujeres de distintos países y culturas.

La historia comienza con una trayectoria vital marcada por el movimiento. Inés Ponce, natural de Jaca (Huesca), lleva más de quince años viviendo en Suecia. "El viaje entre el norte y el sur de Europa lo realizo al menos dos veces al año, lo que me ha permitido integrarme en ambas realidades y sentirme parte de las dos".

"Las grullas son aves migratorias que pasan la primavera y el verano en el norte y en otoño regresan al sur de Europa para invernar. No entienden de fronteras: cooperan, se relevan para encontrar el camino y lo hacen, además, disfrutando del viaje, bailando y cantando allá donde van. Para mí, son una auténtica lección de vida".

La idea era trasladar ese modelo a dos colectivos de mujeres jubiladas: uno en Jaca y otro en la región sueca de Småland. El objetivo no era solo viajar, sino crear un espacio de aprendizaje compartido y conexión.

Aprender fuera del aula

La Ruta de las Grullas es, en esencia, un proyecto educativo no formal. No hay exámenes, ni certificados, ni programas cerrados. Sin embargo, el aprendizaje está presente en cada actividad.

La primera experiencia tuvo lugar en 2024, cuando un grupo de mujeres de Jaca viajó durante cinco días a Suecia. Allí se alojaron en casas particulares de las participantes suecas, lo que permitió generar desde el inicio un entorno cercano.

Las jornadas tenían un ritmo sencillo, casi natural. Las mañanas transcurrían al aire libre, en contacto con el entorno, mientras que las tardes y las noches se reservaban para actividades culturales o momentos más distendidos.

La observación de las grullas era uno de los momentos más esperados, pero si hay algo que terminó marcando la experiencia fueron las cenas: cada día en una casa distinta, sin formalidades, compartiendo mesa como quien se conoce de toda la vida.

Meses después, el proceso se invirtió. El grupo sueco viajó a Jaca y vivió una experiencia similar. Según relata Ponce, pese a las diferencias de idioma o costumbres, las ocho participantes lograron conectar en profundidad. El resultado fue más allá de lo esperado y dos años después, la relación entre las mujeres sigue viva.

Siguen hablando entre ellas, sobre todo en español, aunque el inglés también se cuela en las conversaciones, y ese ir y venir entre idiomas se ha convertido, casi sin buscarlo, en otra forma de aprendizaje compartido.

En octubre de 2025, el proyecto dio un paso más cuando las participantes suecas viajaron de nuevo a España, esta vez a Andalucía. Allí pudieron conocer otra dimensión cultural del país.

Inés Ponce insiste en que se trata de adaptar el modelo a cada contexto. "Lo importante es trasladar su esencia: el encuentro entre personas, el vínculo con la naturaleza y el aprendizaje compartido", explica.

Retos y reconocimientos

Como muchos proyectos sociales, La Ruta de las Grullas no está exenta de dificultades. El principal reto, según explica Ponce, es económico. Cada participante asume los costes de los viajes, lo que limita el acceso y la escalabilidad del proyecto.

A pesar de ello, el compromiso de las participantes ha permitido darle continuidad. La motivación no se basa en incentivos externos, sino en el valor de la experiencia.

En paralelo, la iniciativa ha recibido reconocimiento institucional. Ha sido premiada por Oxfam Intermón en dos ocasiones: con el premio Mirada de la Consciencia en el concurso literario Palabras por la Igualdad 2025 y con el premio Avanzadoras 2026 en la categoría de Transformación Social, entregado en la Universidad Nebrija.

Para Ponce, estos reconocimientos son importantes no solo por la visibilidad, sino porque "confirman que estamos en el buen camino". Se trata de "una dinamización sostenible, a pequeña escala, que respeta los ritmos del territorio y contribuye a generar oportunidades desde lo local".

Uno de los elementos más innovadores del proyecto es su enfoque en mujeres jubiladas. En lugar de considerar esta etapa como un periodo de retirada, la iniciativa la convierte en una oportunidad de participación activa.

Las participantes no son receptoras pasivas, sino protagonistas. Aportan su experiencia, sus conocimientos y su capacidad de generar comunidad. Ponce defiende que este tipo de proyectos ayudan a "poner en valor a las personas mayores como agentes activos de la sociedad".

Además, el proyecto combate la soledad, un problema cada vez más presente en muchas sociedades europeas. A través del vínculo, la experiencia compartida y la pertenencia a un grupo, se generan espacios de bienestar emocional.

La clave está en el impacto. No se trata de generar experiencias puntuales, sino de construir relaciones duraderas y una sensación de pertenencia. Como resume Ponce, "igual que las grullas, cuando cooperamos y nos acompañamos en el camino, llegamos más lejos".