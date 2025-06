Andrés, el expolicía de 80 años que ha convertido "una antigua escombrera" en un mini bosque en medio de Cartagena

Andrés sube las cuestas del 'mini bosque' que lleva su nombre como si fuera un chaval de 20 años, pero en realidad tiene 80. Cada diez metros se detiene en seco para contemplar las hojas de un arbusto, o la coloración de las acículas de los pinos.

Vigila el parque con la audacia de ser un expolicía nacional con más de 30 años de experiencia; pero también con el cariño de un padre. No en vano, una parte de esos árboles fueron hace décadas semillas que plantó él mismo.

Todo en este vergel de casi una hectárea de superficie tiene una historia. Es el Parque Andrés Bernabé Ballesteros, nombre que le concedió el Ayuntamiento de Cartagena en 2023 en honor a su impulsor.

El policía jubilado Andrés Bernabé muestra EL ESPAÑOL|ENCLAVE ODS el parque público que lleva su nombre.

Un espacio verde dentro de una zona residencial, cuya estampa se confunde con la de los lejanos montes por la frondosa vegetación que lo cubre. Aunque, curiosamente, se encuentra a menos de 100 metros de la entrada a un Mercadona.

"Casi toda esta hilera la he plantado yo", subraya Andrés (Orihuela, 1944), con entusiasmo, acompañando al periodista hacia una cuesta del parque, que se levanta sobre lo que antes era "una escombrera, donde se tiraban las tierras sobrantes de las obras".

Pero los miembros de la Asociación de Vecinos de Los Popos, encabezados por la pasión de Andrés por la naturaleza, decidieron emprender en 1989 la tarea de convertir un solar donde "solo había algunos almendros" en un espacio donde se respirase vida.

Andrés Bernabé explica los efectos del cambio climático sobre los pinos que se levantan en la zona verde que lleva su nombre.

- ¿En qué momento se ponen manos a la obra para crear este parque?

- Andrés Bernabé: Hace unos 30 años empezamos a poner los primeros árboles. El terreno era de una cooperativa y cuando se le cedió al Ayuntamiento, empezamos a trabajar.

Cada año hacíamos el 'Día del árbol', y para celebrarlo, el vivero municipal nos facilitaba diferentes tipos de plantas, que luego plantábamos aquí.

Al principio nos dieron unos plantones, que en su mayoría era vegetación exótica, que no logró sobrevivir en un terreno tan bronco y pedregoso.

Años más tarde, la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) se involucró de lleno en el proyecto de este parque: eliminó toda la vegetación exótica invasora e incorporó más de 100 ejemplares de flora autóctona, mejor adaptada al terreno.

"Aquí hemos plantado madroño, palmito, encina..." Y la joya de la corona: sabina mora, también conocida como ciprés de Cartagena, una especie altamente protegida por su exclusividad: en toda España, solo se encuentra en algunas zonas de la Región de Murcia.

No en vano, está incluida en la categoría 'Vulnerable' en el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia.

El expolicía nacional Andrés Bernabé muestra una pequeña sabina mora. J. Ismael Martínez

Y a pesar de la inestimable colaboración de ANSE y del Ayuntamiento de Cartagena, el mantenimiento ha estado a cargo de la Asociación Los Popos, y sobre todo de Andrés, hasta 2023, cuando el Consistorio incluyó la zona como espacio verde.

Pero aún así, Andrés sigue pasando el día recorriendo este vergel que lleva su nombre. Buena parte de los pinos que lo pueblan los plantó él mismo "tras conseguir las semillas".

"Hice en mi casa un vivero muy extenso en el que las dejé germinar, y salieron más de cien plantas. Cuando germinaron en el semillero los pasé a maceta, y cuando se desarrollaron, los puse aquí, sobre terreno".

Pero cuando habla del proyecto, lo hace en plural porque reparte el mérito entre quienes han participado: los miembros de la Asociación de Vecinos de Los Popos, ANSE y más recientemente, el servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Cartagena.

Andrés Bernabé muestra a EL ESPAÑOL|ENCLAVE ODS la placa que instaló en su honor el Ayuntmiento de Cartagena en el parque. J. Ismael Martínez

Pero la mayoría de los miembros de la asociación de vecinos, no dudan en reconocer la labor fundamental de este expolicía en el parque.

"Se pasa aquí las 24 horas", explica Antonio García, también exfuncionario jubilado, y otro de los vecinos que echan una mano para mantener el parque sano.

Antonio coincide con el periodista durante la entrevista a Andrés, portando él una azada para arrastrar malas hierbas secas, las cuales, explica que "han brotado por las intensas lluvias de estos meses".

Pero ahora, ya secas, Antonio advierte de que "pueden producir un incendio". Y es que este espacio se ha convertido en un entrañable lugar de esparcimiento y contacto directo con la naturaleza para los vecinos, distinto a otros parques más convencionales.

Antonio García, miembro de la Asociacón de Vecinos de Los Popos, retirando malas hierbas secas en el Parque Andrés Bernabé Ballesteros de Cartagena. J. Ismael Martínez

Jubilación activa

Pero más allá de este parque, Andrés está convencido de que esta experiencia debería replicarse en otras zonas del municipio y del país, fomentando la creación de parques con vegetación autóctona y sostenibles frente al cambio climático.

Al margen de su importante labor en este 'mini bosque', algo que sorprende de Andrés es, en primer lugar, su avanzada edad de 80 años, que no aparenta por su espíritu alegre y enérgico.

"Los árboles tienen alrededor de su base unas piedras que he colocado yo mismo estos años, para que el agua de la lluvia 'se agarre' mejor, porque el parque está en una cuesta".

En segundo lugar, lo más destacable del carácter de este anciano con espíritu juvenil es su negativa a descansar. Aunque ahora el Ayuntamiento se hace cargo del mantenimiento, Andrés sigue al pie del cañón como el primer día, ayudando en todo lo que puede junto a otros vecinos, y a veces tomando la iniciativa.

Algo que tiene mucho mérito para un hombre que, en su juventud, ya demostró su vocación de servicio incansablemente, en sus más de 30 años en la Policía Nacional donde lo vivió todo.

Una foto de Andrés Bernabé en su ingreso en la Policía Armada -que luego se convertiría en la Policía Nacional- en 1973. Cedida

- ¿Cuál fue la vivencia que más le marcó cuando servía en la Policía Nacional?

- Andrés Bernabé: En la década de los 80 viví un atraco a un banco, la CAM, en Cartagena. Un superior y yo estábamos de paisano, realizando labores rutinarias en ese edificio, cuando me percaté de que un hombre sacaba un revólver gigante de la camisa.

El hombre se metió en el interior del banco, y cuando estaba echándose los manojos de billetes encima, dándome la espalda, me lancé hacia él y lo pude reducir, y el compañero le quitó el revólver. Por el forcejeo me lesioné una costilla. Luego descubrimos que esta persona había hecho 6 o 7 atracos en toda la Región de Murcia.

Serví durante más de 30 años, pasé por seguridad ciudadana, seguridad privada y cuando pasé a segunda actividad estuve 10 años en automoción. Cuando me jubilé me dieron la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco.

- ¿Cuál es su papel a día de hoy en el parque?

- Desde que se inauguró en 2023 se hace cargo el ayuntamiento. Pero yo lo superviso para avisarles de si hace falta algo, y los compañeros de la asociación venimos a podar, a subsanar alguna cosa, si algo se seca lo reemplazamos...

El sistema de riego sí lo mantenemos a nivel asociación. Abrimos la llave de paso y a través de unas tuberías lo riega todo. En verano abrimos un par de horas cada semana. En invierno prácticamente no se riega cuando llueve. Ahora marzo abril y mayo no he llegado a abrir el agua.

Andrés Bernabé mira hacia los montes de Cartagena, desde la parte superior del parque lleva su nombre. J. Ismael Martínez

- ¿Están notando en el parque algún efecto negativo derivado del cambio climático?

- Sí que lo notamos. Trae consigo plagas que hace que se sequen los árboles, como las minadoras. También de un tiempo a esta parte estamos notando que hay algunos pinos que se están poniendo en mal estado. Todo eso es nuevo, nunca habíamos tenido este tipo de problemas antes.