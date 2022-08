Patricia Benito, Openbank: "Necesitamos una gestión más eficiente, no hay barra libre de todo"

La directora general de Openbank ha respondido a las preguntas del cuestionario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que planteamos desde ENCLAVE ODS. En sus respuestas, Benito reflexiona sobre la emergencia climática, da a conocer diversas iniciativas sociales y expresa su visión para el futuro.

1. ¿Qué es lo que más te preocupa del futuro de la humanidad y del planeta?

Creo que muchas personas compartimos nuestra preocupación por el cambio climático. Ya no hay más excusas y lo estamos sufriendo en nuestras carnes este mismo verano. Venimos de varias olas de calor extremo que ha dejado cientos de fallecidos, que ha quemado miles de hectáreas de bosque en los países del sur de Europa… y la previsión es que esta sea nuestra nueva normalidad para los próximos años. Esto es un problema serio y hay que tomárselo como tal, hacer una gestión más eficiente de los recursos del planeta y asumir que no hay una barra libre de todo.

2. ¿Cuál es tu película favorita relacionada con el desarrollo sostenible?

Una verdad incómoda, el documental escrito por el candidato a la presidencia de Estados Unidos, Al Gore, en 2006 que fue de las primeras voces en poner sobre la mesa un problema hacia el que no se miraba demasiado en aquel momento.

3. ¿A qué organización o causas te gustaría destinar una importante cantidad de dinero o tiempo?

Colaboro habitualmente con Cruz Roja pero en los últimos años en Openbank hemos trabajado con más de 40 ONGs que hoy son parte del Marketplace solidario del banco. Esto me ha permitido conocer a fondos proyectos súper valiosos como los que llevan adelante asociaciones como Cris Contra el Cáncer, Fundación Pequeño Deseo, Duchenne o HePa. Es admirable el empuje e implicación de estas organizaciones.

4. ¿En qué país te gustaría hacer un voluntariado?

No hay que irse tan lejos. España es un gran lugar para empezar a ayudar a los demás.

5. ¿Qué acciones crees más importantes para trabajar por el final de la pobreza?

Sin ninguna duda una mejor redistribución de los recursos recaudados. En un momento como el actual, con una inflación desbocada, quien era pobre es todavía más pobre. Las políticas públicas deben funcionar mejor que nunca para no dejar nadie atrás y para ello hay que hacer una correcta distribución de los recursos y que lleguen a quien más los necesita.

6. Una reflexión sobre la salud después de la pandemia

Que hay que cuidarse. Más que nunca. Que hacer deporte y comer sano nunca resta. Pero que también hay que cuidar la salud mental. Han sido años muy duros y eso siempre pasa factura. Hay que saber parar, entenderse, quererse y reparar posibles grietas.

7. ¿Cuáles deberían ser los ejes de la educación de calidad?

Creo que una educación de calidad es una educación que brinda las mismas oportunidades a todos los niños, independientemente de la clase social de sus padres, su barrio, su sexo… Asignaturas clave como el inglés o las matemáticas deben ser ejes fundamentales y el aprendizaje debe reforzarse tanto como sea necesario hasta conseguir éxitos palpables.

Cuando ves rankings internacionales que sitúan a España a la cola del dominio del inglés con tendencia a la baja desde hace años te das cuenta de que no queda otra que ponerse las pilas. Sería bueno impulsar y reforzar también la inteligencia emocional de nuestros hijos. Este rasgo es fundamental para tener una vida plena.

8. Una reflexión sobre la igualdad de género

Que el día que no salga esta pregunta en una entrevista será que, por fin, la hemos conseguido. Mientras tanto, hay que seguir trabajando duro para llegar a ella.

9. Un nombre de hombre y otro de mujer en la historia de los derechos humanos o de la defensa del planeta

La historia y acciones de Martin Luther King siempre me han conmovido así como la forma que tuvo Clara Campoamor de defender en la España de los años 30 el derecho de la mujer a votar.

10. ¿Qué hábito ajeno no sostenible no soportas?

Los hábitos del día a día que no responden al sentido común y dañan el entorno. El consumo de plástico exacerbado, el consumo de calefacción, aire acondicionado, luz… sin medida y sin cabeza. Me parece que en muchas de nuestras acciones cotidianas nos falta un punto de sentido común que ahora es más necesario que nunca.

11. ¿Cómo reciclas?

En casa estamos muy concienciados con todo lo que tiramos desde hace ya varios años, por eso tenemos distintos cubos de basura en función de los residuos, separamos y tratamos de poner cabeza en lo que consumimos.

12. ¿Qué harías para reducir la brecha digital?

Estamos viviendo una de las mayores transformaciones tecnológicas de la historia y nuestra responsabilidad es que nadie se quede atrás. Para abordar este problema insisto en la necesidad de promover el acceso y formación para todos a través de programas, talleres formativos, acciones en medios de comunicación, así como personal especializado que ayude a cualquier persona, sea de la edad que sea, a integrarse y desarrollarse en un entorno digital.

Las generaciones más jóvenes, que han nacido en plena era 2.0, tienen mayor intuición y facilidad para desenvolverse en este tipo de ecosistemas, por eso es importante poner foco al público senior y reducir esas barreras que fomentan la exclusión.

13. ¿Un hecho de paz que admires?

El pasado 20 de octubre se cumplieron diez años del fin de la violencia armada de ETA. Todavía es algo que tener muy presente y celebrar.

14. ¿Qué tipo de energía te parece más atractivo para el futuro?

No hay otra que pensar que la solución está en un sistema energético centrado en energías renovables, en España especialmente la solar, puesto que no producen emisiones ni gases de efecto invernadero, que son las principales causantes del calentamiento global. Me temo que no nos quedan muchas más alternativas.

15. Si tuvieras que comprar un coche ahora ¿comprarías un híbrido o eléctrico?

¿Y si empezáramos a pensar en las posibilidades de una bicicleta para gran parte del año?

16. ¿Qué paraje o entorno natural has visitado y te ha sorprendido por su estado de conservación (por ejemplo, que estuviese muy bien o muy mal conservado)?

Hace unos meses tuve la oportunidad de visitar el Parque Nacional de Doñana y me pareció espectacular. En España tenemos lugares que son irrepetibles y tal vez deberíamos ser más conscientes de que debemos cuidarlos como un tesoro.

17. Para terminar, un deseo en clave de ODS

Que seamos más conscientes de nuestros actos y del lugar que queremos dejar a nuestras futuras generaciones.

