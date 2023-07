Vélez, líder del PSOE en Murcia y amigo de Sánchez se juega su futuro: "El resultado será vital"

El secretario general del PSOE en la Región de Murcia, José Vélez, y amigo personal de Pedro Sánchez, se ha convertido en uno de los líderes políticos murcianos que más ha madrugado para votar en las elecciones generales.

"Hoy afrontamos un día fundamental para nuestro país, creo que es el día más importante de la democracia, electoralmente hablando", tal y como ha asegurado Vélez, a las nueve y media de la mañana, justo antes de depositar su voto en el Colegio Nuestra Señora de la Esperanza de Calasparra: localidad murciana de la que es oriundo y donde fue concejal y alcalde de su Ayuntamiento.

"Nos jugamos qué país queremos y con qué valores queremos que siga avanzando", según ha reflexionado el líder de los socialistas murcianos, en clara alusión a la situación con la que llega el PSOE de Pedro Sánchez a las urnas: con un Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo al que la mayoría de las encuestas dan como ganador.

Por todo ello, el socialista José Vélez ha instado a todos los ciudadanos de la Región de Murcia a ejercer su derecho al voto: "Pensando en nuestros jóvenes y en nuestros mayores, tenemos que pensar en el día de mañana y en qué sociedad queremos dejarle a las próximas generaciones. El resultado que obtengamos esta noche será fundamental para el país que tengamos en el futuro".

Estas elecciones no solo son cruciales en clave nacional, también en clave autonómica porque José Vélez se juega su futuro en suelo murciano. El dirigente autonómico del PSOE perdió las pasadas elecciones y empeoró los resultados de su predecesor, Diego Conesa, que logró imponerse al PP en los comicios de 2019. Conesa logró 17 diputados y Vélez solo 13, de forma que hasta ahora no había recibido contestación interna de su partido para no generar una crisis, en plena campaña por las generales.

Lo que deparen las urnas a Pedro Sánchez esta noche, el mayor apoyo que tiene José Vélez en Ferraz por la amistad personal que ambos mantienen, podría condicionar la continuidad del secretario general de los socialistas murcianos. Todo ello, a la vista de que otros barones autonómicos del PSOE ya han anunciado que dejarán el timón del partido después del 23 de julio, como Guillermo Fernández Vara, a pesar de haber ganado los comicios autonómicos en Extremadura.

