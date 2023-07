Vox se enroca en Murcia tras crecer el 23-J: forzarán elecciones si el PP no les da la vicepresidencia

Desde el 10 de julio no se han vuelto a sentar en la misma mesa ni PP ni Vox, para desbloquear la constitución del Gobierno murciano. Aquel día, los de Santiago Abascal votaron en contra de la investidura de Fernando López Miras, junto al PSOE y Podemos. En las últimas dos semanas no se han retomado las negociaciones y todo apunta a que la Región de Murcia se encamina a una repetición electoral, debido a que ambos partidos se enrocan en sus respectivas propuestas de acuerdo.

"La posición de Vox no va a cambiar, mano tendida, pero con la condición de entrar en el Gobierno autonómico", tal y como subrayan diversas fuentes de Vox consultadas por EL ESPAÑOL. "Eso se mantenía, se mantiene y se mantendrá", según advierten.

Tal advertencia se traduce en que el partido de Abascal solo se abstendrá en la votación de investidura de Fernando López Miras, a cambio de reeditar con el PP pactos similares a los de la Comunidad Valenciana o Extremadura. En la práctica, eso supone nombrar vicepresidente autonómico a José Ángel Antelo, hacerse con dos consejerías y derogar la ley del Mar Menor porque pone coto a la actividad agrícola en el Campo de Cartagena.

A tal acuerdo se niega en redondo el PP de Fernando López Miras. En la pasada medianoche, durante el balance de los populares murcianos de las elecciones generales, altos cargos del partido seguían defendiendo un gobierno de López Miras "en solitario" y cerrar "un pacto programático" con Vox para lograr su abstención en la sesión de investidura. De momento, desde la Asamblea Regional avanzan que su presidenta, Visitación Martínez, "no tiene previsión" para volver a convocar a los grupos parlamentarios para poner fecha al pleno de investidura.

El próximo 7 de septiembre es la fecha límite para que el PP logre la investidura de López Miras, de lo contrario los murcianos volverán a ser llamados a las urnas y en Vox advierten de que su postura no ha cambiado: mucho más tras comprobar que ha credido su cifra de votantes en la Región de Murcia. En concreto, de las autonómicas de mayo a las generales de julio han pasado de 118.546 a 162.481.

Tras los comicios generales, Vox ha pasado de ser la primera fuerza política a la tercera en la circunscripción de Murcia, pero en el partido de Abascal han hecho una extrapolación de los resultados de este domingo, a una hipotética repetición de las elecciones autonómicas, y según la ley de Ohm, incrementarían su representación en la Asamblea Regional.

"Haciendo una extrapolación de los datos de las generales a una hipotética repetición de las autonómicas, el Partido Popular perdería dos diputados, pasando de 21 a 19, mientras que Vox lograría un parlamentario más, al pasar de 9 a 10", según explican las citadas fuentes. "El PSOE bajaría sus escaños, de 13 a 12, y Podemos ganaría dos: de 2 a 4".

De modo que en el partido de Abascal tienen claro que solo hay dos escenarios posibles. Uno es la repetición de los comicios autonómicos y el otro, apoyar la investidura de Fernando López Miras, si José Ángel Antelo y otros dos miembros ocupan tres sillones en el Consejo de Gobierno. "Por encima de cualquier estrategia electoral: nosotros tenemos claro que lo que debemos hacer es entrar en el Gobierno, no con pactos de abstención ni programáticos".

Ni el presidente del partido, Santiago Abascal, ni su líder en la Región de Murcia, el exjugador de baloncesto de la UCAM, José Ángel Antelo, se plantean aceptar el acuerdo programático de 88 puntos que les ha ofrecido el PP, para apoyar la investidura de López Miras. Tal acuerdo consiste en consensuar políticas en materia de agricultura, agua, educación o medioambiente que se desarrollarían desde el ejecutivo autonómico.

"Los 88 puntos son un disparate porque el papel lo aguanta todo, son buenas intenciones puestas en un papel", tal y como critican las citadas fuentes de Vox, sobre el contenido del acuerdo programático que les ha ofrecido el PP y que han rechazado por dos motivos.

El primero: por su contenido. "No existe ningún compromiso: no hay objetivos claros, no hay metas establecidas y no se define qué tiempo se necesita para la consecución de cada cosa a lo largo de la legislatura". Y el segundo motivo, por desconfianza en las filas de Abascal ante "la falta de compromiso del Partido Popular para cumplir sus pactos".

El PP debe tomar la iniciativa

Tales reflexiones llevan a Vox a concluir que su postura es inamovible y el PP es el que debe retomar la negociación antes de la fecha límite: el próximo 7 de septiembre. Así de contundentes se muestran en las filas de Santiago Abascal:

"La gente nos ha dado la representación que nos ha dado en la Región de Murcia y quieren que pongamos nuestras políticas en marcha, lo que no vamos a hacer es regalar votos por un 'papelito' que solo habla de brindis al sol. Sí o sí tenemos que entrar en el Gobierno regional. El acuerdo que puso encima de la mesa José Ángel Antelo es el acuerdo de 'último recurso', como se suele decir. No hay otra vía".

"Pensamos que el que tiene la obligación de dar el paso es el PP, ellos ganaron las elecciones autonómicas y son los que tienen la responsabilidad de asumir la conformación de un Gobierno. Depende de ellos cómo lo consigan: pueden hacerse un Feijóo y pedir el apoyo al PSOE".

