Quintanar del Rey, el pueblo ganador del 'Grand Prix' que esconde un sinfín de tesoros entre viñedos y champiñones

Hay localidades que se limitan a aparecer en el mapa, y otras que de repente acaparan todos los focos. Quintanar del Rey ha dado el salto definitivo a la primera plana nacional tras proclamarse campeón del Grand Prix 2026 frente a Polinyà (Cataluña), con el humorista Miguel Maldonado como padrino de excepción.

Pero más allá del fenómeno televisivo del verano, este municipio de Cuenca esconde una realidad económica y demográfica que sorprende a cualquiera que decida rascar más allá de la superficie.

Con 7.508 habitantes según el padrón de 2025, es el tercer municipio más poblado de la provincia y el auténtico motor de la comarca de La Manchuela. Lejos de ser un pueblo de paso, su nombre guarda una historia curiosa ligada al territorio.

Antes de consolidarse como villa, el municipio nació a partir de las quinterías: pequeñas construcciones provisionales levantadas con barro, paja y carrizo que los agricultores utilizaban como refugio mientras trabajaban las tierras alejadas. Con el tiempo, estas agrupaciones de viviendas temporales se transformaron en asentamientos permanentes.

El origen de su nombre y sus raíces agrícolas

El crecimiento fue tal que, en 1561, bajo el reinado de Felipe II, la localidad logró independizarse de Villanueva de la Jara, obtuvo el título de villa y adoptó oficialmente el nombre de Quintanar del Rey.

Aquel pasado vinculado a la tierra no ha hecho más que evolucionar. Hoy en día, el paisaje rural que rodea el río Valdemembra combina los tradicionales viñedos, olivares y almendros con una de las mayores potencias agroindustriales del país: el cultivo del champiñón.

Si hay un dato que define la verdadera magnitud económica de Quintanar del Rey es su producción fúngica. Castilla-La Mancha genera unas 78.000 toneladas anuales de champiñón, de las cuales La Manchuela acapara el 70%. En el epicentro de este sector se encuentra este municipio, que produce por sí solo cerca de 50.000 toneladas al año.

Gracias a naves de cultivo tecnificadas y plantas de compostaje, el sector rompe con la estacionalidad del campo tradicional y genera empleo estable durante los doce meses del año.

Además, la localidad alberga el Centro de Investigación, Experimentación y Servicios del Champiñón (CIES), situándose a la vanguardia científica y de calidad del sector a nivel nacional.

Más allá de un nombre

Pero para entender Quintanar del Rey hay que volver varios siglos atrás, cuando el municipio todavía no era el núcleo de población que es hoy. Su origen está en las quinterías, pequeñas construcciones levantadas en mitad del campo con barro, paja y carrizo que servían de refugio a los agricultores que trabajaban las tierras más alejadas.

Aquellas viviendas, inicialmente concebidas como lugares temporales para pasar las jornadas de trabajo, fueron agrupándose y acabaron convirtiéndose en asentamientos permanentes. De aquellas humildes casas nació el pueblo y de ellas procede también el nombre de Quintanar, una curiosidad que todavía permanece ligada a la identidad de la localidad.

Hoy resulta difícil imaginar aquel paisaje de pequeñas construcciones agrícolas, pero su memoria se puede seguir a través de la ruta 'Entre quinterías y el río Valdemembra', una propuesta que permite recorrer algunos de los lugares vinculados a este pasado y comprender cómo el territorio fue moldeando la vida de sus habitantes.

El río es precisamente otro de los grandes protagonistas de Quintanar. El Valdemembra atraviesa el término municipal y acompaña un paisaje en el que los viñedos, los olivares y los almendros se suceden alrededor del casco urbano. Un entorno que invita a descubrir la localidad con calma, especialmente cuando el sol empieza a caer sobre los campos.

Más allá de su paisaje agrícola, Quintanar del Rey conserva también diferentes muestras de su patrimonio histórico. Entre ellas destaca la iglesia de San Marcos Evangelista, cuya construcción se sitúa en el siglo XVI, además de varias ermitas repartidas por el municipio, como las de San Antón, San Pedro, Santa Lucía y la Inmaculada Concepción.

El pueblo que conquistó la televisión

Y ahora Quintanar del Rey tiene una nueva historia que contar. Su victoria en el 'Grand Prix 2026' frente a Polinyà ha llevado el nombre de esta localidad conquense a todos los rincones de España.

Con Miguel Maldonado como padrino en la gran final, sus vecinos han protagonizado una competición que ha convertido el orgullo de pueblo en uno de los grandes fenómenos televisivos del verano.

Pero si hay un nombre que ya resulta inseparable de Quintanar del Rey tras su paso por el programa es 'Culete'. Fernando Miguel Alarcón se convirtió en uno de los grandes protagonistas de los 'Súper bolos', una prueba en la que su particular forma de afrontar el reto y su espontaneidad terminaron conquistando a la audiencia.

En definitiva, el triunfo no solo ha servido para levantar el trofeo: también ha despertado la curiosidad de miles de personas que quizá hasta ahora nunca habían oído hablar de Quintanar del Rey.