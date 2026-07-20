Así es Rural Bike Conecta, la ruta cicloturista de 2.180 km que conectará 168 pueblos de Castilla-La Mancha

El nuevo proyecto Rural Bike Conecta CLM se sumará a la oferta turística de la región 2.180 kilómetros de ruta cicloturista para recorrer toda Castilla-La Mancha. Una iniciativa que unirá de manera sostenible 168 municipios de la región atravesando dos parques nacionales, siete parques naturales y dos geoparques.

Así lo ha expresado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la presentación en el Mirador del Cerro del Socorro en Cuenca, indicando que ha contado con una inversión de 2,4 millones de euros.

"Este es un proyecto que concebimos al inicio de la senda de los fondos Next Generation, a través de las Acciones de Cohesión en Destino, con una iniciativa que tiene inspiración en otras rutas similares, además de que trabajaremos para integrarla en la red europea EuroVelo, para que nos sigamos proyectando turísticamente como destino", ha afirmado.

Asimismo, ha asegurado que se trata de una red cicloturista que cuenta con más de 3.200 puntos de señalización, conectando capitales de provincia y muchos municipios y enclaves rurales.

"Rural Bike Conecta CLM es una llamada a aquellas personas que buscan disfrutar de la naturaleza y del turismo activo, porque esta red es también un punto de llegada y recorrido por toda nuestra región. La iniciativa nos va a ayudar a fortalecer y consolidar nuestras perspectivas turísticas, que son muy positivas en lo que va de año", ha afirmado.

Turismo

Franco también ha hecho referencia al último Barómetro de Exceltur, que confirma la previsión del estudio anterior y sitúa a Castilla-La Mancha como la comunidad autónoma de todo el país con mayor crecimiento en la facturación en el segundo trimestre del año, del 11,9 % frente al 4,2 % del conjunto del país.

"Esto nos coloca como una de las comunidades con mejores perspectivas de crecimiento en la facturación para el tercer trimestre del año, incluso en un periodo muy marcado por el turismo de sol y playa, con una previsión de crecimiento por encima del 7 % frente al 3,2% de la media", ha indicado.