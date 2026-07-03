Los 11 nuevos pueblos turísticos de Castilla-La Mancha ideales para una escapada veraniega: castillos, humedales y molinos

El Gobierno regional amplía hasta 27 la Red de Municipios Turísticos con localidades que destacan por su patrimonio histórico, cultural y natural. Más información:

Castilla-La Mancha suma desde este viernes once nuevos municipios a su Red de Municipios Turísticos, un reconocimiento con el que el Gobierno regional distingue a localidades que destacan por la calidad de su oferta patrimonial, cultural y natural y por su capacidad para atraer visitantes.

Los nuevos municipios reconocidos son Molina de Aragón, Hita, Corduente, Arbancón, Jadraque y Brihuega, en la provincia de Guadalajara; Alcázar de San Juan, Villanueva de los Infantes y Almagro, en Ciudad Real; Alcaraz, en Albacete, y Alarcón, en Cuenca.

La incorporación de estos destinos, oficializada mediante las órdenes publicadas en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), eleva a 27 el número de municipios que forman parte de esta red, concebida para impulsar la promoción turística.

Los nuevos integrantes de la red reflejan la variedad de la oferta turística de Castilla-La Mancha. Guadalajara concentra más de la mitad de las incorporaciones con seis municipios en los que conviven patrimonio histórico y naturaleza.

Nuevas incorporaciones

Molina de Aragón aporta uno de los conjuntos defensivos medievales más importantes del país y constituye una de las principales puertas de entrada al Parque Natural del Alto Tajo; Hita mantiene vivo su legado medieval a través de su casco histórico y del Festival Medieval

Corduente comparte ese vínculo con el Alto Tajo gracias al Barranco de la Hoz, mientras que Arbancón ha convertido el turismo rural y la observación de estrellas en dos de sus principales reclamos. Completan la lista Jadraque, dominado por su castillo, y Brihuega, conocida por sus campos de lavanda, pero también por un importante patrimonio monumental.

En la provincia de Ciudad Real, los tres municipios distinguidos representan algunas de las propuestas culturales más consolidadas de la región. Almagro es un referente nacional por el Corral de Comedias y el Festival Internacional de Teatro Clásico.

Villanueva de los Infantes sobresale por su conjunto histórico renacentista y por su relación con Francisco de Quevedo, mientras que Alcázar de San Juan combina el atractivo de sus molinos de viento, sus humedales y su vinculación con la tradición cervantina.

La relación se completa con Alcaraz, en la provincia de Albacete, cuyo casco histórico renacentista y su Plaza Mayor figuran entre los conjuntos monumentales más destacados de Castilla-La Mancha, y con Alarcón, en Cuenca, una villa medieval rodeada por un meandro del río Júcar que conserva un destacado recinto amurallado y un castillo convertido en Parador de Turismo.

Requisitos para obtener la distinción

La declaración de Municipio Turístico debe ser solicitada por el propio ayuntamiento y se concede a aquellas localidades que cumplen una serie de requisitos establecidos en la normativa autonómica.

Entre ellos figuran que la población turística asistida anual supere el 25 % del número de residentes; disponer de, al menos, tres recursos o servicios turísticos; contar con un Plan Municipal de Calidad Turística que contemple medidas para mejorar la atención a los visitantes; tener una oficina de turismo y elaborar catálogos que identifiquen y promocionen sus recursos turísticos, entre otros criterios.

Con este reconocimiento, el Ejecutivo autonómico pretende impulsar la calidad de la oferta turística, reforzar la promoción de estos destinos y contribuir al desarrollo económico de municipios que han convertido el turismo en uno de sus principales motores de crecimiento.