Don Florentino Pérez: el complejo turístico con bodega, viñedo y restaurante perfecto para escapar de Madrid

Lejos del ruido mediático que rodea al presidente del Real Madrid tras la reciente convocatoria de elecciones anticipadas al club blanco, en el corazón de La Manchuela existe un Florentino Pérez cuyo imperio no se mide en títulos de Champions League, sino en hectáreas de viñedo y barricas de roble.

Se trata de una bodega familiar fundada en 1997 en la finca 'El Cercao' ubicada en la localidad Casas de Juan Núñez (Albacete). Este complejo ecoturístico integrado en la Denominación de Origen Manchuela cuenta con 18 hectáreas de viñedo propio, bodega, alojamientos y más de 700 metros cuadrados de salones de restauración y eventos.

El proyecto está liderado actualmente por Diego Pérez, hijo del fundador original, cuyo nombre y primer apellido coinciden con el presidente del equipo madrileño. Bodegas Florentino Pérez se ha convertido en un destino predilecto para quienes buscan una escapada de interior, es más, en la Feria de FERCAMTUR de 2011 recibió el premio al mejor complejo ecoturístico de Castilla-La Mancha.

Vista aérea de la bodega. Donflorentino.com

A diferencia de la gestión de un club de fútbol como el Real Madrid, aquí el éxito se cocina a fuego lento. La vendimia es manual, las uvas se recolectan en cajas pequeñas para evitar que el fruto sufra. En el sofocante verano manchego, apuestan por la vendimia nocturna a la luz de la luna y las linternas.

El refugio de este "otro" Florentino se define por un clima de grandes contrastes: inviernos gélidos que pueden alcanzar temperaturas bajo cero y veranos que superan los 35 grados. Esta oscilación térmica es el ingrediente secreto que favorece una maduración lenta y permite a la uva concentrar azúcar, taninos y ese color intenso.

Proceso de vendimia en la bodega. Donflorentino.com

Ese zumo de uva se guarda en depósitos de apenas 10.700 litros, una capacidad reducida que permite un control artesanal de cada fermentación. En este sentido, disponen de diferentes paquetes turísticos y gastronómicos para todo tipo de públicos, es más, Para grupos de más de 40 personas la propia bodega costea el transporte a la finca.

Dentro de su abanico de actividades, ofrecen visitas guiadas al complejo para "conocer y disfrutar del mundo del vino" que por un precio de 20 euros por persona (mínimo dos visitantes) incluye cata de dos vinos, cada uno de ellos maridado con un plato típico de su restaurante.

Uno de los salones de su amplio restaurante. Donflorentino.com

Por un precio de 40 euros, disponen de un paquete individual que abarca dicha visita guiada a las instalaciones y una comida completa con maridaje. En cualquier caso, es necesario reservar previamente. Su restaurante cuenta con diferentes espacios, algunos de ellos ideales para eventos de hasta 110 comensales.

Quienes busquen algo más íntimo, la bodega esconde rincones con barra privada para comida de cazadores o reuniones de empresa. Al encontrarse a solo cinco minutos en coche de Jorquera y a 15 de Alcalá del Júcar, esta escapada puede completarse visitando estos dos pintorescos pueblos colgados sobre el río Júcar.

Bodega Florentino Pérez. Donflorentino.com

En definitiva, Don Florentino Pérez en Albacete demuestra que el nombre más poderoso del fútbol español esconde una de las escapadas más auténticas de Castilla-La Mancha.