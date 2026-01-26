Así es la 'Suiza manchega', el enclave escondido de Albacete que ha brillado en Fitur como "pueblo de película"

Castilla-La Mancha esconde una gran variedad de preciosos pueblos que aúnan historia y cultura. Uno de ellos es Ayna, un majestuoso municipio ubicado en lo más profundo de la garganta que forma el río Mundo, conocido como la 'Suiza manchega' por su parecido a la zona de los Alpes.

El municipio ha participado en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026 celebrada en Madrid en el marco de la presentación de los principales retos de la Red de Pueblos de Película para este año.

Un organismo del que Ayna forma parte por su legado fílmico, ya que es el lugar en el que el aclamado director José Luis Cuerda grabó la película Amanece que no es poco. De hecho, cuenta con un centro de interpretación que propone un recorrido por los orígenes de la película, combinando diferentes elementos gráficos, audiovisuales e interactivos.

Asimismo, esta localidad ha sido incluida durante varios años consecutivos en el ranking de los 100 pueblos más bonitos de España que cada año elabora la revista National Geographic.

Sobre Ayna

Entre imponentes paredes de la Sierra del Segura, Ayna se encuentra enclavada en la ladera del monte San Urbán. En los alrededores se encuentra la Cueva del Niño, donde perviven diversas representaciones animales paleolíticas que han sido fechadas alrededor del 16.000 antes de Cristo.

Los amantes de la naturaleza tienen en Ayna un paraíso. Las mejores fotografías se pueden tomar desde el Mirador del Diablo, que ofrece "la panorámica del pueblo agarrado a la falda del monte".

Después de un paseo por el núcleo urbano del municipio, descubriendo cómo las serpenteantes calles se han adaptado a la orografía del terreno, el visitante llega a la calle Mayor, donde se encuentra la actual parroquia.

Las ruinas del castillo de Yedra, una fortaleza de origen musulmán construida en el siglo XII, custodian el pueblo e invitan a descubrir los alrededores.