Las dos joyas de Castilla-La Mancha que se han incluido entre los 'Lugares Mágicos de España'

El Ecosistema Mágico de España ha presentado en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) la ampliación de su red 'Lugares Mágicos de España', con 15 nuevos enclaves que destacan por su "alto valor simbólico, histórico, natural y emocional". Entre ellos están los molinos de Campo de Criptana (Ciudad Real) y el Castillo de Belmonte (Cuenca).

El proyecto nació con tres espacios emblemáticos y con esta expansión alcanza 18 espacios singulares repartidos por toda la geografía nacional.

Se trata de "enclaves capaces de despertar una experiencia profunda en el visitante, conectando con la memoria colectiva y la identidad del territorio". "No son necesariamente grandes conjuntos monumentales, sino puntos concretos donde la esencia de un territorio se expresa de forma singular", han afirmado desde la organización.

El presidente del Ecosistema Mágico de España, Francisco Martín, ha afirmado que cada uno de estos lugares representa "un punto de conexión entre pasado y presente, entre memoria y futuro".

"Más allá de su valor simbólico, cada Lugar Mágico genera un impacto real en el municipio que lo acoge, impulsando la valorización del patrimonio y la atracción de visitantes interesados en experiencias culturales y emocionales", ha explicado.

18 hitos nacionales

Inicialmente, el proyecto solo contaba con las Cuevas de Altamira, el Santuario de Covadonga y la Universidad de Salamanca. La lista de las nuevas incorporaciones es la siguiente:

Andalucía: Museo Primeros Pobladores de Europa "Josep Gibert" (Orce), Almadraba de Zahara de los Atunes, Santuario de Nuestra Señora de Regla y el Faro de Chipiona.

Castilla y León: Plaza de la Villa (Arévalo) e Iglesia de San Martín de Tours (Frómista).

Castilla-La Mancha: Molinos de Campo de Criptana y Castillo de Belmonte.

Aragón: Centro de Interpretación Ramón y Cajal (Ayerbe) y Pueblo Viejo de Belchite.

Galicia: Ruinas de Santa Mariña Dozo (Cambados) y Santiaguiño do Monte (Padrón).

Madrid: Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.

Extremadura: Puente de Alcántara.

Canarias: Museo Etnográfico del Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria (Artenara).