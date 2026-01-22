La Puebla de Montalbán (Toledo) ya es nuevo Pueblo Mágico de España tras su incorporación en FITUR
La alcaldesa, Soledad de Frutos, ha destacado que esta distinción "es el reconocimiento a todo un pueblo, a su patrimonio, a su historia, a su cultura y a su entorno natural".
La Puebla de Montalbán (Toledo) ha sido reconocida oficialmente este miércoles como nuevo Pueblo Mágico de España, en un acto celebrado en el pabellón 7 de IFEMA, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), donde se han presentado los nuevos municipios que se incorporan a esta red nacional de destinos con un marcado valor patrimonial, cultural y turístico.
Con esta distinción, La Puebla de Montalbán se convierte en uno de los tres únicos municipios de la provincia de Toledo que forman parte de Pueblos Mágicos, un reconocimiento que pone en valor la singularidad del municipio y refuerza su proyección turística a nivel nacional.
Al acto ha asistido la alcaldesa de La Puebla de Montalbán y vicepresidenta de la Diputación de Toledo, Soledad de Frutos, acompañada por miembros del equipo de gobierno municipal, entre ellos Raúl Ruiz, primer teniente de alcalde, y Teresa Ramírez, concejal de Bienestar Social. Junto a ellos ha estado también Pablo Justo, coordinador del Festival Celestina, quien ha acudido caracterizado como Calixto, uno de los personajes de La Celestina, aportando un guiño cultural muy ligado a la identidad del municipio.
Honor y oportunidad
Durante su intervención, la alcaldesa ha destacado que esta distinción "es el reconocimiento a todo un pueblo, a su patrimonio, a su historia, a su cultura y a su entorno natural", subrayando que formar parte de Pueblos Mágicos "supone un honor y una oportunidad para seguir poniendo en valor todo lo que La Puebla de Montalbán ofrece".
Soledad de Frutos ha remarcado además la importancia del legado de Fernando de Rojas, "nuestro vecino más universal", nacido en La Puebla de Montalbán, y cuya figura vertebra gran parte de la vida cultural del municipio. "La obra de La Celestina y el legado de Fernando de Rojas forman parte de nuestra identidad y de nuestra manera de entender la cultura", ha señalado.
Por su parte, Pablo Justo ha aprovechado la ocasión para invitar a visitantes y profesionales del sector turístico a conocer el Festival Celestina, uno de los principales reclamos culturales del municipio, que cada año convierte a La Puebla de Montalbán en un referente cultural y teatral.
Patrimonio y naturaleza
Desde el Ayuntamiento se ha querido destacar también el rico patrimonio histórico, la gastronomía local, el entorno natural y la hospitalidad de sus vecinos como elementos clave que han hecho posible esta incorporación a Pueblos Mágicos, una marca que refuerza el posicionamiento turístico de La Puebla de Montalbán y abre nuevas oportunidades de promoción y desarrollo para el municipio.
Con esta incorporación a Pueblos Mágicos, La Puebla de Montalbán se consolida como uno de los destinos turísticos de referencia en la provincia de Toledo, gracias a una oferta que combina patrimonio, cultura, tradición, gastronomía y naturaleza.
En esta línea, el Ayuntamiento continúa trabajando para seguir fortaleciendo su proyección turística, entre otros objetivos, impulsando el Festival Celestina con el propósito de lograr su declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional, un reconocimiento que supondría un nuevo impulso para el municipio y para la difusión del legado cultural de Fernando de Rojas.