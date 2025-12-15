Los siete nuevos pueblos de Castilla-La Mancha declarados como Municipios Turísticos: estos son los detalles

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha declarado Municipio Turístico a siete localidades de la región: Orgaz de Arisgotas, Consuegra y Oropesa y Corchuela, en Toledo; Riópar y Almansa, en Albacete; Campo de Criptana en Ciudad Real; y Cardenete, en Cuenca.

Esta designación los integra en la red regional de localidades que destacan por su compromiso con la calidad, sostenibilidad y riqueza cultural en el ámbito turístico.

La Ley de Ordenación del Turismo de Castilla-La Mancha establece que un municipio puede obtener esta distinción si cumple una serie de requisitos, entre los que figuran la población turística asistida, el número de visitantes y la oferta turística.

La declaración, basada en la Ley 8/1999, de Ordenación del Turismo de Castilla-La Mancha, tiene como objetivo promover un modelo de gestión más racional del territorio, mejorar los servicios turísticos y fomentar la participación activa del tejido local.

Municipios toledanos

Orgaz con Arisgotas ha sido reconocida por su destacado patrimonio histórico y arqueológico. Orgaz conserva un importante legado monumental, con su castillo y su casco histórico, mientras que la pedanía de Arisgotas es conocida por su vinculación con el yacimiento visigodo de Los Hitos, uno de los conjuntos arqueológicos más relevantes de la región, lo que refuerza su atractivo cultural y turístico.

Consuegra es uno de los destinos más emblemáticos de Castilla-La Mancha gracias a la imagen icónica de sus molinos de viento y su castillo medieval, que dominan el cerro Calderico.

Consuegra vista desde arriba. Turismo CLM

Su vinculación con la obra de Cervantes, junto con su patrimonio histórico y su intensa actividad cultural, convierten a la localidad en un referente turístico de primer nivel.

En el caso de Oropesa y Corchuela, la declaración reconoce el valor de un conjunto histórico-artístico de gran relevancia. Oropesa cuenta con un impresionante patrimonio monumental, encabezado por su castillo y su casco histórico, mientras que Corchuela aporta un entorno rural singular que complementa la oferta turística del municipio.

Municipios de Albacete

Riópar destaca por su estrecha relación con la naturaleza y por albergar el nacimiento del río Mundo, uno de los espacios naturales más visitados de Castilla-La Mancha.

A ello se suma su pasado industrial, con las antiguas fábricas de bronce, que forman parte de su patrimonio histórico y cultural y amplían su oferta turística.

Chorros del Río Mundo. Sierra del Segura

Almansa ha sido declarada Municipio Turístico por su riqueza patrimonial y su posición estratégica como enclave histórico. Su castillo, uno de los más imponentes de la región, junto a su casco histórico y su relevancia cultural y festiva, consolidan a la ciudad como un destino turístico de referencia en el sureste de Castilla-La Mancha.

Más joyas turísticas

Cardenete, en la provincia de Cuenca, se distingue por su entorno natural privilegiado y su riqueza paisajística. Rodeado de montes y parajes de gran valor ambiental, el municipio ofrece al visitante un turismo ligado a la naturaleza, al senderismo y a la tranquilidad rural, además de conservar tradiciones y arquitectura popular que refuerzan su identidad.

Cardenete. Turismo CLM

Por último, Campo de Criptana es mundialmente conocido por sus molinos de viento, estrechamente ligados a la figura de Don Quijote. El municipio combina este atractivo universal con un interesante patrimonio urbano, tradiciones arraigadas y una oferta cultural que atrae cada año a miles de visitantes.

Evolución

La declaración de Municipio Turístico implica también el compromiso de mantener los requisitos que han llevado a su reconocimiento.

Con estas incorporaciones, Castilla-La Mancha refuerza su apuesta por un turismo ordenado, integrador y vinculado a la realidad de cada territorio, dando visibilidad a municipios que trabajan activamente por posicionarse en el mapa turístico nacional.