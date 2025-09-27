Parece la Capadocia turca pero está en Guadalajara, la aldea excavada en una roca que asombró a Camilo José Cela

A poco más de una hora de Madrid y en plena Alcarria, se esconde una aldea excavada en una roca que recuerda a la famosa Capadocia de Turquía. Esta curiosa formación arquitectónica es conocida como Cívica y se trata de uno de los parajes más únicos de la provincia de Guadalajara.

Sus pasadizos, cuevas, terrazas, manantiales y peculiar estructura la convierten en un rincón que parece sacado de un cuento. Cívica está situada a pie de la carretera CM-2011, entre las localidades de Brihuega y Masegosa.

Esta aldea se erige sobre una pared de roca kárstica junto al río Tajuña. Se desconoce su origen exacto, pero la hipótesis más documentada atribuye su creación al sacerdote Don Aurelio Pérez.

Imagen desde abajo de 'Cívica' (Guadalajara). A_Marga Wikipedia Commons

Entre los años 1950 y 1970, este párroco heredó estos terrenos que, con la ayuda de trabajadores, comenzó a esculpir. Tras más de 20 años de arduo trabajo, esta gran formación rocosa se convirtió en todo un santuario.

Otras teorías apuntan a que el origen de Cívica se remonta a la Edad Media cuando fue habitada por monjes templarios o incluso pudo llegar a ser una villa romana amurallada.

El origen exacto es aún un misterio. Algunas teorías apuntan a que sus inicios se remontan a la época celtíbera, y otras a que fue construido por un sacerdote llamado Aurelio Pérez, al que obtuvo estas tierras por una herencia y decidió convertirlas en una aldea excavada en la roca, poniendo todo su empeño y su patrimonio. Lo cierto es que este lugar ha llamado la atención por su peculiaridad de muchos, desde el escritor José Camilo Cela que en uno de sus libros más conocidos, Nuevo viaje a la Alcarria dijo de ella "Cívica semeja una aldea tibetana o el decorado de una ópera de Wagner" hasta la prestigiosa revista National Geographic que quedó impresionada al verla. ⚠️ Hoy en día es una propiedad privada, pero podéis visitarla y acceder dentro para conocer sus misterios llamando por teléfono o acudiendo allí mismo. 🎟 El precio es de 2 €.

En cualquier caso, "la Capadocia alcarreña" ha cautivado a revistas de elevado prestigio como National Geographic. Su singularidad, tampoco pasó desapercibida para el escritor Camilo José Cela quien la describió como "una aldea tibetana o el decorado de una ópera de Wagner".

Cabe precisar que Cívica es una propiedad privada y, por tanto, el acceso está prohibido. Sin embargo, algunos visitantes reportan que el acceso no presenta barreras físicas. Los nuevos dueños están trabajando en su recuperación para convertirlo en un punto de interés turístico.

Propiedad privada

A pesar de ello, se debe actuar con la máxima precaución ante el posible riesgo de derrumbamientos, caídas o resbalones. Por ahora, la forma más segura de disfrutar de esta aldea excavada es admirar su impresionante cara exterior desde la carretera o desde la zona de merenderos anexa al río Tajuña.

Si todavía no conocías Cívica es la excusa perfecta para descubrir este rincón y conocer la localidad cercana: Brihuega, una villa declarada Conjunto Monumental Histórico-Artístico famosa por sus bellos campos de lavanda.