Las diez rutas turísticas por castillos, mezquitas y pueblos de Castilla-La Mancha: descubre su legado andalusí

Castilla-La Mancha participará en la segunda edición de 'Innova Experiencia Andalusí' con diez nuevas rutas turísticas por las cinco provincias para poner en valor el legado patrimonial, cultural y gastronómico de la cultura andalusí en la región.

Este proyecto a nivel nacional y financiado con fondos europeos Next Generation ha sido presentado este lunes en Toledo. De esta forma, la comunidad castellanomanchega se une a socios como la Mancomunidad Costa del Sol Axarquía, la Diputación de Sevilla o la Fundación Visit Valencia para crear una red turística diversa.

Estas diez rutas ofrecen un viaje a través de castillos, medinas, paisajes y una gastronomía que marcaron la historia de Castilla-La Mancha.

Santa María la Blanca de Toledo. Experienciaandalusi

La primera de las rutas se centra en la capital, Toledo. La ruta 'La Medina de Tulaytula' es un recorrido por el corazón histórico de la ciudad, desde la Puerta de Bisagra hasta la Mezquita de Bāb al-Mardūm, el Alcázar o los Baños de Tenerías.

La segunda, que lleva el nombre 'Medinas del Valle del Tajo', conecta Toledo con Talavera de la Reina pasando por enclaves defensivos como el Castillo de Oreja, Maqueda o la Ciudad de Vascos.

Si deseas explorar lugares como Santa María de Melque y los castillos de Almonacid y Peñas Negras, tu ruta es 'Del monacato dimmí a la defensa de Tulaytula'.

'Del paisaje andalusí a las órdenes militares', esta ruta une las provincias de Toledo y Ciudad Real por medio de los castillos como el de Peñarroya y el Museo del Azafrán.

El recorrido centrado en Calatrava La Vieja, Alarcos y las Berenjenas de Almagro se hace llamar 'Omeyas, almohades, calatravos en La Mancha'.

Yeste. Experienciaandalusi

Por otro lado, 'Aljamas y fortalezas en la Sierra de Alcaraz' atraviesa los bonitos pueblos albaceteños de Letur o Alcaraz así como fortalezas como las de Yeste y Socovos.

'Šintiŷŷāla, un distrito agrícola', te hará descubrir uno de los pueblos más bonitos de Castilla-La Mancha: Alcalá del Júcar (Albacete). Además, pasarás por Chinchilla de Montearagón y el castillo Montealegre.

La ruta 'Kunka y la cora de Santaver' tiene parada en la propia ciudad de Cuenca, los castillos de Alarcón y Belmonte y municipios como Uclés.

En Guadalajara se desarrollarán dos rutas, 'Wād al-ḥaŷarah' discurrirá por los campos de lavanda, pasando por Zorita de los Canes y Jadraque, mientras que 'Paisajes de la sal' atravesará Atienza, Sigüenza, las salinas de Imón y el castillo de Molina de Aragón.



Consulta todos los detalles e itinerarios en la web oficial del proyecto y prepara tu viaje para descubrir la cultura andalusí en Castilla-La Mancha.