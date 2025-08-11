Una tiktoker visita Toledo en cinco horas y alucina con una de sus joyas: "No esperaba que fuera tan bonita"

Toledo es uno de los destinos turísticos preferidos en España, también en verano. Cada vez son más los que visitan la capital castellanomanchega durante la época estival y, pese al calor, alucinan con todo lo que visitan.

Una de las últimas tiktokers en hacer turismo por Toledo ha sido Andrea Dugand, con más de 50.400 seguidores en TikTok. Junto a un grupo de amigas viajó la pasada semana desde Madrid con el propósito de visitar la ciudad en cinco horas. Un viaje exprés que dejó plasmado en un vídeo en la red social.

A través de las escaleras mecánicas subieron al Casco Histórico. Lo primero que hicieron las jóvenes fue comer en la terraza del Quiosco de Caracena, donde probaron las carcamusas, el plato típico toledano por excelencia.

Después, visitaron el Monasterio de San Juan de los Reyes y la sinagoga de Santa María la Blanca. "No sé si la recomendaría porque es bastante pequeña y estaba vacía. Pero es curioso que primero fue sinagoga y luego iglesia", expresa Dugand en el vídeo.

Catedral de Toledo

Lo mejor del viaje de Dugand y sus amigas fue la visita a la Catedral Primada. "La entrada cuesta 12 euros, pero valió totalmente la pena", afirma la joven.

"Me impresionó muchísimo y no me esperaba que fuera así de linda. Definitivamente es de lo más bonito que tiene Toledo", asegura.

No obstante, a las jóvenes se les hizo corta la estancia en la ciudad y tuvieron que correr para completar sus dos últimas misiones: probar las tartas de queso manchego de Materia Pedro Trujillo y comprar mazapán del Obrador Santo Tomé.