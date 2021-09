Abiertas las inscripciones para poder asistir a Fercatur: es gratis

La Feria de Caza, Pesca y Turismo de Naturaleza (Fercatur) ha abierto la inscripción gratuita para los visitantes que quieran asistir a este evento, que contará con más de 6.500 metros cuadrados de superficie y donde empresas de diferentes sectores expondrán sus productos y servicios.

Las personas interesadas en visitar Fercatur deberán inscribirse previamente en la web www.fercatur.com rellenando un formulario muy sencillo, y totalmente gratuito, con el que obtendrán un código de barras que deberán mostrar a la entrada y a la salida de la feria.

El código es válido para los tres días de duración de Fercatur 2021 y los visitantes podrán entrar tantas veces como deseen.

Esta medida forma parte del estricto protocolo elaborado por la organización para extremar todas las precauciones y evitar contagios por coronavirus.

En este sentido, se respetarán todas las medidas sanitarias y tanto visitantes como expositores y personal de organización deberán ir con mascarilla en todo momento, habrá dispensadores de gel hidroalcohólico en diferentes puntos del pabellón, se extremará la limpieza y desinfección de todas las áreas y se tomará la temperatura a los asistentes antes de entrar en el recinto.

Asimismo, los pasillos serán más amplios y se mantendrá la distancia de seguridad en todas las actividades programadas.

El presidente de Federación Empresarial de Ciudad Real (Fecir), Carlos Marín, ha explicado que "hay muchas ganas de feria, todos estamos deseando poder disfrutar de las novedades que nos traen los expositores y de las actividades que se están organizando con muchísima ilusión".

No obstante, ha remarcado que" evidentemente, no podemos olvidar que aún nos encontramos en una pandemia y que es primordial velar por la seguridad de todos, por lo que no escatimaremos en medidas y medios para que la feria sea un éxito y se desarrolle con las máximas garantías de seguridad".

Marín ha asegurado que "Fercatur es un referente para todo el sector cinegético y turístico y constituye un magnífico escaparate para ensalzar el enorme potencial de la caza en la provincia de Ciudad Real y en Castilla-La Mancha en general" por lo que ha animado a todas las personas amantes de la caza y de la naturaleza a asistir a esta cita.

Asimismo, ha recordado que "esta feria es la antesala de la gran feria que se celebrará en 2022 y que se llevará a cabo en el nuevo Pabellón Ferial de Ciudad Real una vez que esté finalizado completamente".

