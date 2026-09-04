La feria gastronómica ideal para visitar este mes de septiembre: 100 casetas, tapas baratas y conciertos

Una feria en el parque de La Vega de Toledo. Javier Longobardo

La cocina de la provincia de Toledo prepara su gran cita gastronómica: Sabor Toledo. Durante cuatro días (del 24 al 27 de septiembre de 2026), esta feria culinaria transformará el parque de La Vega de la capital de Castilla-La Mancha en un escaparate de los productos de proximidad y el talento hostelero de la tierra.

El evento, impulsado por la Diputación provincial y la Federación Empresarial de Toledo (FEDETO), albergará más de 100 casetas de exposición y venta directa en las que participarán más de 60 productores de todo el territorio provincial.

El recinto estará organizado por zonas geográficas. En el espacio de Toledo y sus montes destacarán los aceites de oliva virgen extra con denominación de origen, los quesos artesanos y la carne de caza. Por su parte, La Mancha Toledana estará centrada en sus afamados vinos, el azafrán y los guisos tradicionales.

Así serán las casetas de la feria Sabor Toledo. Diputación de Toledo

En cuanto a las Tierras de Talavera se exhibirán legumbres, vegetales de huerta, ternera y dulces de obrador mientras que la comarca de La Sagra y Torrijos mostrarán al público la panadería artesanal, los aceites, vinos y las cervezas artesanas.

El reconocido chef toledano Iván Cerdeño galardonado con dos estrellas Michelin ejercerá de embajador oficial. El programa técnico incluirá 16 demostraciones de cocina en directo al día donde cocineros consagrados y jóvenes talentos aplicarán técnicas de vanguardia.

Cartel promocional Sabor Toledo. Sabor Toledo.

Sabor Toledo iniciará con la iniciativa "Escolar" que recibirá a cerca de 2.000 estudiantes para participar en talleres de nutrición y cocina saludable. Además, la Diputación ha financiado cerca de 100 autobuses que trasladarán a más de 5.500 vecinos procedentes de 75 municipios.

El festival mantendrá un horario continuado de 11:00 a 23:00 horas durante los cuatro días y ofrecerá tapas a precios reducidos para facilitar la degustación de diferentes recetas.

Los conciertos en directo, las representaciones teatrales, las catas guiadas y un espacio chill out completarán la gran cita gastronómica de la provincia de Toledo de finales de 2026.