Puy du Fou España competirá con Disneyland París y otros por ser el Mejor Parque de Europa 2026: así puedes votar

El parque temático situado a las afueras de Toledo, Puy du Fou España, vuelve a situarse en el olimpo del turismo internacional. Ha sido nominado en los prestigiosos World Travel Awards 2026 en la categoría de "Europe's Leading Theme Park" (Mejor Parque Temático de Europa).

Tras alzarse con este galardón en la pasada edición, el modelo único de Puy du Fou aspira a revalidar este reconocimiento que premia la excelencia, la innovación y la capacidad de emocionar al espectador. Para ello, debe ser la candidatura más votada por el público y los expertos.

En esta edición de 2026, el parque toledano competirá cara a cara con gigantes europeos de la talla de Disneyland Park de París (Francia), Phantasialand (Alemania), The Land of Legends Theme Park (Turquía) y Tivoli Gardens (Dinamarca).

A través de espectaculares puestas en escena, cuidadas coreografías y bandas sonoras, Puy du Fou revive la historia de España. El público puede vibrar con la heroicidad de El Cid Campeador en 'El Último Cantar' o descubrir el ingenio de Lope de Vega en 'A Pluma y Espada'.

Entre todas las actuaciones destaca 'El Sueño de Toledo', el show nocturno más grande de España premiado como el "Mejor Espectáculo del Mundo". "Esta nominación confirma que el proyecto de Puy du Fou España se ha consolidado entre los grandes referentes internacionales del sector", ha afirmado Olivier Strebelle, consejero delegado de Puy du Fou España.

Espectáculo 'El sueño de Toledo' de Puy du Fou. Foto: Puy du Fou. Puy du Fou

Pasos para votar por Puy du Fou

Los ganadores de los World Travel Awards se deciden mediante una votación abierta al público. En ella participan tanto profesionales del sector turístico como la ciudadanía. Las votaciones permanecerán abiertas hasta el próximo 14 de agosto. Para apoyar la candidatura del parque de Toledo solo hay que seguir estos sencillos pasos:

Entra en la página web oficial de las votaciones: worldtravelawards.com/vote Crea una cuenta o inicia sesión Busca la categoría 'Europe's Leading Theme Park 2026'. Selecciona la opción de Puy du Fou España. Confirma tu voto

Fundados en 1993, los World Travel Awards son considerados los "Óscar del turismo". Conseguir este galardón supone un sello de calidad definitivo que consolida a la capital de Castilla-La Mancha como un referente de excelencia turística a nivel global.