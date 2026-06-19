Vanesa alquila la piscina de su casa desde 24 €/hora: "Hay veces que ni siquiera estoy allí, ellos cierran la puerta y listo"

Tener piscina en casa es algo al alcance de muy pocos en España. El mantenimiento, la limpieza, el agua y los productos químicos supone un coste anual que oscila entre los 600 y los 1.200 euros al año. Además, apenas el 24% de las viviendas actualmente en venta en nuestro país cuentan con este servicio refrescante, según un análisis de Alfa Inmobiliaria.

Sin embargo, la irrupción de proyectos como Cocopool prometen cambiar este tablero de juego. Esta plataforma funciona como un Idealista de piscinas privadas que se alquilan por horas. Una vía que acerca este artículo de lujo a aquellos que no pueden permitírselo y que convierte lo que antes era un pozo sin fondos en una fuente de ingresos.

En la localidad toledana de Mora encontramos un claro ejemplo de éxito. Allí, Vanesa Sánchez afronta su segundo verano consecutivo abriendo las puertas de su jardín —con capacidad para 20 personas—a extraños que ansían darse un chapuzón a un módico precio.

La reserva de la piscina incluya estancias como este porche techado. Cedida

"Al final hay tardes que no estoy en casa y no la puedo aprovechar y es algo donde invierto muchísimo dinero cada año", explica con total honestidad. Con esa idea de dar rentabilidad a un espacio a veces desaprovechado, decidió registrarse en Cocopool y alquilarlo por horas.

Su debut fue impecable, completó tres reservas que concentraron un total de 15 personas. "Quedé súper contenta, al final amorticé un poco los gastos del verano", apunta. Pese a encontrarnos todavía en el mes de junio, esta nueva temporada ya ha conseguido tres clientes, una cifra que considera "más que suficiente".

Más allá de la piscina de obra, la parcela (con acceso totalmente independiente a su vivienda) de Vanesa dispone de una zona de porche techado con barbacoa, nevera y congelador, conexión wifi, ducha solar, vestuario y cuarto de baño exterior, amplias áreas sombreadas, mesas, sillas y cómodas tumbonas; todo ello incluido en la tarifa final.

Para adaptarse a todos los bolsillos, ofrece diferentes precios según el volumen de personas. Arranca en los 24 euros por hora de una a cinco personas y alcanza un máximo de 42 euros por hora para grupos de hasta 20 personas. "Hay gente que se asusta un poco por el precio, pero esto al final es un recinto privado con todo incluido", relata.

Piscina de Vanesa en Mora (Toledo). Cedida

Vanesa entiende este negocio como un simple extra y por ello gestiona el calendario de manera flexible según van surgiendo las solicitudes en la web. "No busco un mínimo o máximo de alquiler, nada más que simplemente lo que vaya surgiendo", aclara.

El perfil de los "bañistas temporales" que viajan hasta Mora es variado, aunque existe una clara dominancia de familias procedentes de Madrid que viven en pisos o bloques sin piscina. "He tenido una fiesta de un chico que cumplía 18 años...luego también han venido parejas", señala.

Total privacidad

Una de las usuarias quedó encantada el verano pasado y ya ha reservado la piscina de Vanesa para una celebración el próximo 4 de julio. Este oasis a una hora en coche de Madrid y a 20 minutos de Toledo ofrece una intimidad que las instalaciones municipales o vecinales no pueden garantizar.

En este sentido recuerda el caso de un grupo de chicas de origen árabe que alquiló su espacio buscando un baño tranquilo bajo sus estándares culturales. "Ellas al final por sus creencias no pueden exponerse en traje de baño", relata.

Cómo funciona

A través de la web de Cocopool el usuario envía una solicitud de arrendamiento explicando el motivo, el anfitrión dispone de 24 horas para aceptarla y, una vez confirmada, se remite la dirección exacta y las instrucciones de acceso.

La plataforma permite el reembolso completo si se anula cita con más de 48 horas de antelación. El reglamento autoriza llevar comida y bebida y escuchar música en tonos moderados conforme a la normativa municipal. En el caso de Vanesa, en su anuncio especifica que no se permiten micrófonos ni karaokes para evitar molestias en el vecindario.

Anuncio de la piscina de Vanesa en Cocopool.

Las mascotas son admitidas siempre que se mantengan en el jardín. En cuanto a las normas de seguridad e higiene dentro del recinto, es obligatorio ducharse antes de entrar al agua clorada y está totalmente prohibido saltar de cabeza, hacer acrobacias y cualquier actividad que suponga un riesgo.

Para garantizar la máxima pulcritud, Vanesa mantiene una minuciosa rutina durante la estancia y al terminar la jornada. "Mientras está la gente pongo la depuradora todo el rato porque el agua se mantiene más limpia", explica. Al terminar la jornada, el proceso continúa con la aplicación de un tratamiento de cloro rápido y una limpieza a fondo de todos los rincones.

"Cuando llega la hora de irse, cierran la puerta y listo"

"Es como una casa rural con piscina, pero sin quedarte a dormir", asegura. En muchas de las ocasiones, Vanesa controla la llegada de sus huéspedes mediante cámaras y se comunica con ellos en remoto, brindándoles total privacidad. "Cuando llega la hora de irse, cierran la puerta y listo", añade.

La flexibilidad horaria es otra de las claves del éxito de este novedoso modelo de ocio. "La gente no viene para dos horas, normalmente abonan unas siete horas. El 95% de todas las reservas terminan ampliando porque están a gusto", afirma.

Este fenómeno del alquiler por horas se está extendiendo a otras estancias del hogar. En grandes ciudades, los propietarios están empezando a ceder temporalmente sus terrazas, porches cerrados e incluso salones a cambio de una prestación económica. Otra alternativa muy cotizada para reuniones y eventos cuando las temperaturas bajan.

"Esto se va a convertir en algo normal y habitual, en que tú puedas alquilar una habitación o un espacio por horas", pronostica la vecina de Mora que, de momento, descarta aumentar sus servicios en esta dirección.

En un contexto donde abrir las puertas de una propiedad privada a desconocidos genera cada vez más miedo, Vanesa se siente afortunada porque todos sus bañistas han sido extremadamente educados.

"A lo mejor mañana tengo algún altercado, me destrozan cualquier cosa y pienso que no me compensa. Aún así, la experiencia de momento está siendo muy positiva y no me supone un gran esfuerzo", resume con un optimismo que empuja cada vez más a personas en su misma situación a dar el paso.