El parque temático Puy du Fou de Toledo cerró 2025 con 1.720.000 visitantes y más de 70 millones de euros facturados

El parque temático Puy du Fou de Toledo cerró 2025 con los mejores resultados de su historia tras recibir 1,72 millones de visitantes y lograr una facturación de más de 70 millones de euros.

Tal y como ha informado el parque, Puy du Fou "se ha consolidado como uno de los grandes motores del turismo cultural y de ocio en España, con una temporada en la que se ha alcanzado un récord absoluto y se han superado todas las previsiones iniciales".

Un crecimiento que se ha traducido en facturación superior a los 70 millones de euros y en una intensa actividad artística y operativa, con más de 3.000 representaciones de espectáculos y la organización de más de 250 eventos.

"2025 ha sido un año excepcional que confirma que Puy du Fou España es un caso de éxito. No solo por los resultados, sino por la manera en que hemos logrado emocionar a nuestros visitantes y generar un impacto positivo y duradero en el entorno del parque", ha afirmado Olivier Strebelle, consejero delegado de Puy du Fou España.

Impacto en la región

El consejero delegado ha puesto en valor el impacto que tiene en la comunidad castellanomanchega, ya que durante 2025 las visitas generaron más de 670.000 pernoctaciones, de las cuales cerca del 90 % fueron en Toledo y alrededores.

De esta forma, el beneficio económico generado en la zona superó los 250 millones de euros e impulsó de forma directa sectores clave como la hostelería, la restauración, el comercio y el ocio.

Y en el ámbito laboral, Puy du Fou emplea a 1.300 "talentos directos" -el 85 % de la comunidad- y genera 3.500 empleos indirectos, a lo que se suma la colaboración con más de 550 proveedores y empresas locales.

"Una experiencia única"

Por otro lado, Strebelle ha celebrado que el espacio siga recibiendo "una valoración sobresaliente por parte del público, que le pone una nota media de 9 sobre 10, mientras que el 81 por ciento de los visitantes afirma que la experiencia superó sus expectativas y tres de cada cuatro aseguran que volverán".

Asimismo, indica que espectáculos como 'El Sueño de Toledo' alcanza una valoración de 9,6 y se reafirma como "el espectáculo mejor valorado para los visitantes".

"El éxito ha sido también reconocido en el ámbito internacional, con Puy du Fou España distinguido como Mejor Parque de Europa en los World Travel Awards. Estos resultados son el reflejo del trabajo de nuestros equipos y de una visión clara: ofrecer una experiencia cultural y artística única en el mundo, capaz de emocionar, sorprender y generar orgullo por la historia", ha expresado Strebelle.

Temporada 2026

De cara a la temporada 2026, el parque ya ha vendido más de 400.000 entradas y se marca como objetivo superar la barrera de los 1.900.000 de visitantes.

Arrancará el sábado 7 de marzo de 2026 y abrirá un total de 185 días, incluidos los 19 días dedicados a la temporada navideña.