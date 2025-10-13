Aitana anuncia un concierto en Albacete en 2026: fecha y cómo conseguir entrada en la preventa

Aitana y su 'Cuarto Azul' estarán en Castilla-La Mancha en 2026. La joven artista catalana ha publicado en sus redes las fechas y lugares de los conciertos de su próxima gira, en la que aterrizará en Albacete el 29 de mayo.

La cantante salida de Operación Triunfo volverá a la ciudad después de actuar en la Feria 2019, un concierto que se enmarcó dentro de su gira 'Play Tour'.

La gira 2026 arrancará en marzo en Argentina y Colombia y recorrerá ciudades como Valencia, Cádiz, Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla o Zaragoza entre mayo y julio. Ya en octubre y noviembre volverá a Latinoamérica para actuar de nuevo en Argentina y en México.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha han expresado que la colaboración entre la Junta y el Ayuntamiento ha sido clave para que la Albacete forme parte de la gira de Aitana y se pueda vivir en la región "un espectáculo único".

Entradas

La preventa de las entradas para los conciertos de Aitana se abrirá en SantanderSMusic a partir del próximo 20 de octubre. Mientras que para los clientes que tengan la 'Tarjeta Aitana' estará disponible desde las 10 horas, para el resto se abrirá a partir de las 12 horas del mediodía.

La preventa finalizará el día 22 de octubre a las 9.49 horas de la mañana, a no ser que las entradas se agoten antes de finalizar el plazo.