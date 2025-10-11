La Diputación de Toledo abre las inscripciones para visitar el Castillo de Polán el próximo 18 de octubre

La Diputación de Toledo, a través de su Departamento de Turismo, ha abierto el plazo de inscripción para participar en la visita al Castillo de Polán, que se celebrará el próximo 18 de octubre, dentro de la iniciativa '12 meses, 12 experiencias en un castillo de la provincia de Toledo'.

Las reservas se podrán realizar a partir del 13 de octubre a las 9:00 horas en la web oficial www.turismoprovinciatoledo.es hasta el 17 de octubre o hasta agotar las 200 plazas disponibles.

Cada participante podrá reservar un máximo de dos plazas, y estas experiencias están destinadas exclusivamente a mayores de 18 años.

La jornada ofrecerá un programa cultural completo, con diversas actividades distribuidas en cuatro itinerarios. Por la mañana, el primer itinerario, dirigido a 80 personas, incluirá una visita teatralizada por las calles de Polán a cargo de la compañía de Teatro Atenea, que culminará en el castillo con una exhibición de lucha medieval de la Asociación Baucan de Toledo y una cata de vinos teatralizada de Bodegas Garva de Toledo, con maridaje del Complejo Luna Jamaica.

Más actividades

De forma paralela, se realizarán dos talleres para 20 personas cada uno, el "Jabón de Reyes" de Ana Castilla y el diseño y confección textil "Amuletos Aromáticos" de Tamara Hernández, que posteriormente se unirán al itinerario principal para disfrutar de la cata de vinos teatralizados, sumando un total de 120 participantes.

Por la tarde, habrá dos itinerarios de 40 personas cada uno, que comenzarán a las 18:00 con los talleres "Jabón de Reyes" y "Crea tu Limosnera Medieval".

Ambos itinerarios se fusionarán a las 19:15 para disfrutar de una cata de miel musicalizada, guiada por Nerea Gutiérrez de Miel de Melque, acompañada por el dúo musical de la Asociación Momentum String de Toledo.

Mercado Medieval

Esta experiencia se enmarca dentro de la celebración del Mercado Medieval de Polán, que organiza el Ayuntamiento entre el 17 y el 19 de octubre, buscando poner en valor el patrimonio histórico, el presente turístico y el futuro cultural del municipio, así como promocionar artesanos y profesionales locales.

Se recomienda a los participantes llegar 10 minutos antes del inicio de la actividad. La Diputación informará de la apertura de inscripción para los próximos castillos del programa 2025 a través de su página web oficial.