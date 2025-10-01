Vuelve la feria de las mejores cervezas artesanas a este pueblo de Ciudad Real con foodtrucks y conciertos

Los próximos 10, 11 y 12 de octubre, las mejores cervezas artesanas del país llegarán a Alcázar de San Juan (Ciudad Real) con motivo de su ya prestigiosa Feria de la Cerveza Artesana que vuelve tras varios años de ausencia.

Este evento regresa al recinto ferial con la participación de 11 cervezas artesanas procedentes de Toledo, Madrid, Extremadura, Andalucía y otros puntos de España, entre las que se encuentra la local: 'La Primera'.

El objetivo es "difundir la cultura de la cerveza artesana y acercar sus aromas y sabores", resaltan los organizadores en nota de prensa. Además, como novedad este año, los asistentes podrán degustar "hidromiel" conocida como "la bebida de los vikingos".

Cartel de evento. Ayuntamiento de Alcázar de San Juan

Si quieres reponer fuerzas también habrá una selección de foodtrucks que servirán desde hamburguesas gourmet hasta carnes a la brasa o croquetas caseras.

Se organizarán catas guiadas y los participantes recibirán un pasaporte cervecero para votar por su cerveza y foodtruck favorito. Las inscripciones para las catas se podrán realizar en los puestos de adquisición de vasos o a través de las redes sociales de Beer on The Street.

Música en directo

Más allá de la bebida, la Feria de la Cerveza Artesana de Alcázar de San Juan ofrecerá música en directo con varios Djs y un concierto tributo a Leiva y Pereza el sábado a cargo del grupo Lobos.

Para los más pequeños, el recinto ferial contará con una zona de juegos infantiles. La feria abrirá sus puertas el viernes 10 a partir de las 18:00 horas, continuará el sábado en horario de 12:30 a 00:00 horas y concluirá el domingo a las 23:00 horas.