Una famosa tienda para mascotas abre su primer local en el centro comercial Los Alfares de Talavera de la Reina

GUAW, la primera cadena española de tiendas pensada por y para animales, inaugura este sábado 4 de octubre su primera tienda en Talavera de la Reina (Toledo). La conocida marca llega al centro comercial 'Los Alfares' con una gran fiesta de apertura, sorpresas, descuentos y actividades solidarias para celebrar su llegada a la ciudad de la cerámica.

La apertura de puertas será a las 10:00 horas y los 50 primeros visitantes recibirán un regalo especial. Además, durante este primer día, ofrecerán un 50 por ciento de descuento en la segunda unidad en toda la gama de productos de la tienda.

Por si fuera poco, todos los perros y gatos que asistan tendrán chuches gratis y se hará una cata de alimento húmedo para las mascotas. La apertura tendrá un componente solidario, ya que la protectora Adóptala Talavera realizará una recogida de alimentos para ayudar a los animales que buscan hogar.

Tienda de GUAW. Gestocomunicacion

La primera tienda de GUAW en Talavera aterriza en un espacio de más de 600 metros cuadrados donde los clientes podrán encontrar una amplia oferta de productos con más de 8.000 referencias para el cuidado de perros, gatos, peces y otros pequeños animales.

Desde su nacimiento en 2021, esta cadena española especializada en el bienestar animal ha consolidado su expansión en el país con más de 35 locales. En Castilla-La Mancha ya suman cinco establecimientos con esta nueva apertura en Talavera de la Reina (dos en Toledo, una en Ciudad Real, otra en Guadalajara y la de Talavera).

Una nueva oferta de ocio en el centro comercial 'Los Alfares' que se suma a la reciente confirmación de la llegada de Primark, tal y como adelantó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.