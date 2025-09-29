Abre un nuevo salón de uñas vietnamitas en el parque comercial La Abadía de Toledo con un 20% de descuento

La oferta comercial y de servicios del Parque Comercial Abadía de Toledo sigue aumentando tras la llegada del nuevo salón de belleza: Mundo Nails Toledo. Este local especializado en uñas vietnamitas abre sus puertas en el pasillo principal del centro comercial junto al establecimiento de Orange.

Ofrecen desde manicuras y pedicuras clásicas hasta diseños de nail art totalmente personalizados así como aplicación de uñas acrílicas y de gel. "Nuestro equipo experto te espera con atención personalizada y productos de la más alta calidad", señalan en sus redes sociales.

La filosofía de Mundo Nails se centra en la comodidad: su modelo sin cita previa está pensado para adaptarse a tu ritmo de vida. Simplemente acércate a su local de lunes a sábado en horario de 10:00 a 22:00 horas y disfruta de esta experiencia de lujo y bienestar.

Para celebrar su llegada a Toledo, han lanzado una oferta del 20 por ciento de descuento en todos los tratamientos. Esta promoción especial estará disponible hasta el 20 de octubre, así que no esperes más y "sumérgete en el mundo del arte de uñas vietnamitas y consiéntete como mereces", destacan.

Su gama de precios es similar a otros salones de la capital regional. Por ejemplo, la pedicura con permanente tiene un precio de 30 euros que, con el descuento especial, se queda en 25, mientras que por 24 euros podrás hacerte las uñas acrílicas de gel.

Con esta apertura, Toledo suma una nueva propuesta en el sector de la estética que fusiona la técnica tradicional con las últimas tendencias en manicura, pedicura y nail art.